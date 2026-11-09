Șoferi prinși băuți la volan în Neamț. Unii au încercat să fugă de polițiști sau să-și ascundă identitatea

Nouă conducători auto au fost depistați de polițiștii din Neamț în timp ce conduceau sub influența alcoolului, în ultimele 48 de ore. Printre aceștia se află și o femeie, iar într-unul dintre cazuri, șoferul a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor și a fost urmărit aproximativ trei kilometri.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, în ultimele 48 de ore, oamenii legii au intervenit la 76 de evenimente, dintre care 56 au fost sesizate prin apeluri la 112. În urma acțiunilor, au aplicat 294 de sancțiuni contravenționale, dintre care 134 cu avertisment scris.

Polițiștii rutieri au constatat 11 infracțiuni la regimul circulației, au reținut 13 permise de conducere și au retras opt certificate de înmatriculare. Totodată, șapte persoane au fost prinse în flagrant, iar în cazurile de violență domestică au fost emise trei ordine de protecție provizorii.

Mai mulți șoferi prinși băuți

Printre cazurile înregistrate se numără cel al unui tânăr de 21 de ani, din Târgu Neamț, oprit în trafic pe bulevardul Mihai Eminescu, în seara de 7 noiembrie. Aparatul etilotest a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceeași seară, în jurul orei 23:00, polițiștii din Borlești au încercat să oprească un autoturism pe strada Zăvoiului, din Piatra Șoimului. Șoferul nu s-a conformat semnalului, iar oamenii legii au pornit în urmărirea lui pe o distanță de aproximativ trei kilometri. La volan a fost identificat un bărbat de 45 de ani, care avea 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Alte două cazuri au fost înregistrate pe 8 noiembrie, în Zănești și Alexandru cel Bun. Un bărbat de 43 de ani, oprit pe DN 15, în Zănești, avea 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. În Alexandru cel Bun, o femeie de 40 de ani a fost depistată după ce autoturismul pe care îl conducea încălca repetat marcajele rutiere. Testarea a indicat 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un bărbat de 48 de ani, din județul Iași, a fost prins băut la volan pe DJ 207A, în localitatea Bâra. Acesta avea 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Doi șoferi cu permise din Kosovo

Polițiștii au identificat și doi conducători auto care dețineau permise eliberate de autoritățile din Kosovo, dar nu aveau dreptul de a conduce autovehicule în România.

Primul, un cetățean străin de 30 de ani, a fost oprit pe DN 15, în Zănești, pe 7 noiembrie. Acesta circula cu 81 km/h în localitate și nu avea permisul asupra sa. Verificările au arătat că nu avea dreptul de a conduce în România.

Cel de-al doilea caz a fost înregistrat pe 8 noiembrie, în Bicaz, unde un tânăr de 25 de ani, din județul Bihor, a fost depistat circulând pe sensul opus de mers, pe strada Piatra Corbului. Și în cazul său a fost întocmit dosar penal.

Alte două situații au atras atenția polițiștilor. În Mărgineni, un bărbat de 64 de ani conducea un tractor agricol, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În Piatra Neamț, un bărbat de 36 de ani, oprit pe strada 1 Decembrie 1918, a încercat să-și ascundă identitatea, declarând numele fratelui său. Polițiștii au constatat și infracțiunea de fals privind identitatea.

5 infracțiuni constatate în timpul acțiunilor de weekend

Pe 7 noiembrie, între orele 17:00 și 21:00, polițiștii au desfășurat o acțiune în localități din zona secțiilor rurale Ion Creangă și Dulcești, pentru prevenirea faptelor violente, identificarea persoanelor urmărite și combaterea traficului și consumului ilegal de droguri.

„Pe timpul desfășurării acțiunilor au fost constatate în flagrant 4 infracțiuni, din care două privind încălcarea ordinelor de protecție și două privind încălcarea ordinelor de protecție provizorii.

Au fost aplicate un număr total de 42 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei, 17 la Legea 61 din 1991, 23 la regimul circulației rutiere și 2 pentru abateri la HG 301 din 2012. Ca măsuri complementare, a fost reținut un certificat de înmatriculare.

Echipele de intervenție au legitimate peste 130 de persoane și au efectuat verificări cu privire la 67 de autovehicule.

Polițiștii au instituit 11 filtre rutiere și au verificat 20 de operatori economici”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Totodată, în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, polițiștii rutieri au desfășurat controale pentru depistarea șoferilor care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Un conducător auto a fost depistat cu o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările în dosarele penale sunt continuate de polițiști.

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Foto: IPJ Neamț