Șoferi prinși băuți la volan în Neamț. Alcoolemii de peste 0,70 mg/l

Doi bărbați au fost prinși băuți la volan, de polițiștii nemțeni, în urma unor controale de rutină desfășurate pe drumurile din județ.

Primul incident a avut loc pe 24 martie, în jurul orei 17:00, când polițiștii Secției de Poliție Rurală Sagna au oprit pentru verificări un autoturism care circula în localitatea Doljești. La volan se afla un bărbat de 47 de ani, din județul Iași. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal.

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 19:00, un alt șofer a fost depistat în aceeași situație. Polițiștii Biroului Rutier Piatra Neamț au oprit în trafic un autoturism care se deplasa pe strada Luminii, în localitatea Borlești. La volan era un bărbat de 38 de ani, din localitate. Și în acest caz, testarea alcoolscopică a indicat o valoare ridicată, respectiv 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

