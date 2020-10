Doi nemţeni au fost implicaţi, astăzi, 14 octombrie, într-un carambol cu cinci maşini la ieşirea din Iaşi. Este vorba de o şoferiţă, cea care a şi provocat de altfel accidentul, de loc dintr-o comună din zona Târgu Neamţ, dar care locuieşte de mai mulţi ani în Iaşi, şi de un bărbat de loc dintr-o altă comună limitrofă oraşului Târgu Neamţ, care a avut ghinionul să se afle la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit.

Acesta din urmă a detaliat cum s-a petrecut carambolul: „Era ora 9,30 când a avut loc accidentul. Eu eram la ieşirea din Iaşi spre Paşcani. Mă întorceam spre casă. Eram la sensul giratoriu şi acordam prioritate la maşinile care treceau prin sensul giratoriu când mă trezesc lovit puternic de maşina din spate. Şi ca atare am fost împins în maşina din faţă de care m-am lovit. Să constat apoi că cinci maşini au fost avariate din cauza unei domnişoare care s-a izbit în spatele nostru. Eu eram a treia maşină din coloana de cinci maşini. A venit poliţia şi am înţeles că domnişoara va avea dosar penal. Cred că avea ceva viteză şi nu a fost nici atentă la drum. Mi-a dat asigurarea ei să-mi repar maşina. A mea e distrusă rău de tot. Apoi am aflat că de fapt domnişoara e de loc dintr-un sat de lângă Târgu Neamţ, dar că stă de mai mulţi ani în Iaşi. Ar fi avocată sau că lucrează la un cabinet de avocatură din Iaşi. Oricum, tot ea avea tupeu şi încerca să ne pună pe noi la punct, de parcă noi eram de vină că am produs accidentul, şi nu ea. Oricum eu nu pot să risc să mai merg cu maşina asta pe drumurile publice, pentru că dacă mi-o repară la service va trebui să intre cu flexul în ea şi o să taie ca să-mi pună altă tablă să mi-o sudeze în locul celei originale. Şi de abia îmi cumpărasem maşina. O să mă gândesc serios să apelez la un avocat şi să cer daune materiale. Eu sunt şofer, fac curse cu maşina asta, din asta îmi câştig existenţa. Acum voi fi blocat luni de zile şi nu voi mai câştiga niciun ban”.

C.T. STURZU