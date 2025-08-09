accident biciclistUn accident petrecut în seara zilei de 8 august pe DC75, în localitatea Oniceni, a avut drept cauză consumul de alcool în cazul ambilor participanți la trafic. Un bărbat de 35 de ani, din județul Bacău, care conducea un autoturism, a încercat să depășească un vehicul oprit în localitatea Solca. În timpul manevrei, a intrat pe sensul opus și a lovit cu oglinda laterală un biciclist de 27 de ani. Potrivit IPJ Neamț, ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că șoferul avea o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar biciclistul avea o valoare mult mai mare, de 1,11 mg/l. Biciclistul a fost rănit și transportat la spital pentru tratament. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența alcoolului.

