Șofer reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile

Un bărbat de 48 de ani, din Roman, a fost reținut pentru 24 de ore și ar putea fi arestat preventiv după ce în două zile consecutive a ieșit în trafic, la volan, deși era sub influența alcoolului și avea suspendat dreptul de a conduce. „La data de 3 octombrie a.c., ora 19:35, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman, în timp ce desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier, pe strada Anton Pann, au identificat în trafic un autoturism, care fusese depistat în trafic și la data de 2 octombrie a.c., condus de un bărbat de 48 de ani, sub influența alcoolului și care avea dreptul de a conduce vehicule suspendat”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Existând suspiciuni că la volanul autoturismului se află aceeași persoană, polițiștii au oprit mașina și au dat de individul pe care-l opriseră și cu o zi înainte. „Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,67 mg/l alcool pur în aer expirat. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul în perioada de suspendare și sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore”, mai arată sursa citată. Urmează ca pe parcursul zilei de 4 octombrie să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

FOTO IPJ Neamț

(G. S.)