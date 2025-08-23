Șofer rănit după ce a plonjat cu mașina într-o prăpastie

Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit după ce mașina pe care o conducea s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea localității Dreptu.

Incidentul s-a produs pe data de 22 august, pe un drum forestier.

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, șoferul, localnic, ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat și a căzut în gol.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto: ilustrativă