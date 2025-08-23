Un bărbat în vârstă de 69 de ani a fost rănit după ce mașina pe care o conducea s-a prăbușit într-o prăpastie, în apropierea localității Dreptu.

Incidentul s-a produs pe data de 22 august, pe un drum forestier.

Șofer rănit după ce a plonjat cu mașina într-o prăpastie

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, șoferul, localnic, ar fi pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a răsturnat și a căzut în gol.

Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Denisa POPA

Foto: ilustrativă

