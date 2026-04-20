Șofer prins la semafor pe roșu, surprins încercând să ofere 500 de euro mită polițiștilor din Roman

Un bărbat a încercat să ofere mită după ce a trecut pe culoarea roșie a semaforului, însă polițiștii au refuzat banii și au sesizat autoritățile anticorupție.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 19 aprilie, în jurul orei 21:00, pe strada Cuza Vodă din municipiul Roman, unde polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică au observat un autoturism care nu a respectat semnificația culorii roșii a semaforului.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 37 de ani, din județul Constanța. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință abaterile constatate, iar șoferul a încercat să prezinte polița RCA direct pe telefonul mobil.

„Cu ocazia prezentarii telefonului, pe ecranul acestuia, era scris un mesaj text, cu suma de 500 de euro, pentru a nu lua măsurile legale faţă de acesta. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru încălcarea regulilor de circulație, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 30 de zile.

În prezent, cazul este cercetat în continuare sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.