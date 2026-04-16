Șofer prins în Gârcina încercând să mituiască polițiștii după ce a fost oprit în trafic

Un șofer sucevean este cercetat pentru dare de mită, după ce a încercat să ofere bani polițiștilor pentru a scăpa de sancțiuni rutiere.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc pe 15 aprilie, în jurul orei 10:00, în localitatea Gârcina. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina au oprit un autoturism al cărui conducător folosea telefonul mobil la volan și nu purta centura de siguranță.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că la volan se afla un bărbat în vârstă de 52 de ani, din județul Suceava.

„Acestuia i s-au adus la cunoștință abaterile săvârșite la regimul circulației, bărbatul oferind polițiștilor suma de 200 de lei, pentru a nu lua măsurile legale faţă de acesta. Polițiștii au refuzat categoric mita și au informat Serviciul Județean Anticorupție Neamț”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț .

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, într-un dosar penal pentru dare de mită.