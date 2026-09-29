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Șofer din Roznov, trimis în judecată după ce ar fi condus băut, cu permisul suspendat, și a provocat un accident

de Vlad Bălănescu

Un bărbat din Neamț a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, după ce ar fi condus un autoturism pe DJ 156A, în orașul Roznov, deși avea permisul suspendat și se afla sub influența alcoolului. În urma evenimentului rutier au fost avariate alte două mașini.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț, procurorul de caz a dispus, pe 10 septembrie, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul identificat prin inițialele R.V.A. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul cu dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că, în seara de 9 septembrie, în jurul orei 22:10, bărbatul ar fi condus pe drumul județean DJ 156A, pe raza orașului Roznov, având dreptul de a conduce suspendat.

Anchetatorii arată că șoferul avea o concentrație de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele efectuate ulterior ar fi indicat o alcoolemie de 2,80 g/l alcool pur în sânge, la ora 23:12.

În timpul deplasării, acesta ar fi provocat un eveniment rutier în care au fost implicate alte două autoturisme. Accidentul s-a soldat cu pagube materiale.

Pe 10 septembrie, Judecătoria Piatra-Neamț a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile. Măsura a rămas definitivă la 16 septembrie.

La data de 28 septembrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț a dispus trimiterea în judecată a bărbatului, acesta fiind în continuare în stare de arest preventiv.

Trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înlătură prezumția de nevinovăție.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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