Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

Un bărbat este cercetat după ce a condus băut și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, fiind în cele din urmă blocat în trafic în urma unei urmăriri de aproape un kilometru.

Incidentul a avut loc în seara de 12 februarie, în jurul orei 22:30, când polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Crăcăoani, aflați în patrulare, au observat în localitatea Grumăzești, un autoturism al cărui șofer nu a oprit la semnalul regulamentar.

Potrivit IPJ Neamț: „Echipajul a pornit în urmărirea vehiculului utilizând semnalele acustice și luminoase, somând de asemenea prin porta-vocea respectivului autovehiculul să oprească. După o urmărire pe o distanță de aproximativ 800 de metri s-a reușit blocarea autoturismului în cauză”.

La volan se afla un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Grumăzești. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat.

Pe numele șoferului au fost demarate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

