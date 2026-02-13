INFRACȚIONALACTUALITATEJUSTIŢIE

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în trafic

de Popa Denisa

Șofer cu alcoolemie de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat, blocat de polițiști după o urmărire de aproape un kilometru în traficUn bărbat este cercetat după ce a condus băut și a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, fiind în cele din urmă blocat în trafic în urma unei urmăriri de aproape un kilometru.

Incidentul a avut loc în seara de 12 februarie, în jurul orei 22:30, când polițiștii din cadrul Secția de Poliție Rurală Crăcăoani, aflați în patrulare, au observat în localitatea Grumăzești, un autoturism al cărui șofer nu a oprit la semnalul regulamentar.

Potrivit IPJ Neamț: „Echipajul a pornit în urmărirea vehiculului utilizând semnalele acustice și luminoase, somând de asemenea prin porta-vocea respectivului autovehiculul să oprească. După o urmărire pe o distanță de aproximativ 800 de metri s-a reușit blocarea autoturismului în cauză”.

La volan se afla un tânăr în vârstă de 29 de ani, din Grumăzești. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,46 mg/L alcool pur în aerul expirat.
Pe numele șoferului au fost demarate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Foto ilustrativă: arhivă

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital
Articolul următor
Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Ultima ora

JUSTIŢIE

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei...

Categorii

JUSTIŢIE

Închisoare cu executare pentru inginerul silvic acuzat de luare de mită – sentința este definitivă

Curtea de Apel Bacău s-a pronunțat definitiv în dosarul...
ACTUALITATE

Bărbat lovit de tren în gara CFR Roznov. Victima a fost transportată la spital

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani...
ACTUALITATE

Moldova sub cod galben de ceață

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și a...
ACTUALITATE

Foto. Activitate educativă de prevenire și siguranță, desfășurată la Școala Profesională Oglinzi

Miercuri, 11 februarie odată cu marcarea Zilei Internaționale a...
ACTUALITATE

Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei...
ACTUALITATE

Neamț | Pacientă de 86 de ani, preluată de urgență și transferată cu elicopterul SMURD la Iași

O pacientă în vârstă de 86 de ani,...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
ECONOMIE

Anunț privind vânzarea bunurilor mobile

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE   Unitatea Fiscală Orăşenească Bicaz organizează...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale