Șofer băut, reținut după ce a intrat cu mașina într-un gard la Costișa. O persoană a fost rănită

de Popa Denisa

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din județul Bacău a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident în localitatea Costișa, în urma căruia o pasageră a fost rănită.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 aprilie, în jurul orei 07:15, când polițiștii Serviciului Rutier Neamț au fost solicitați să intervină la fața locului. Din primele verificări a reieșit că șoferul, care circula dinspre Piatra Neamț către Bacău, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil.

În urma impactului, o femeie de 33 de ani, pasageră în autoturism și domiciliată în Piatra Neamț, a fost rănită.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare mult peste limita legală.
Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

https://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Operațiunea Jupiter în desfășurare. 185 de percheziții la nivel național
