Șofer băut, reținut după ce a intrat cu mașina într-un gard la Costișa. O persoană a fost rănită

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din județul Bacău a fost reținut de polițiști după ce a provocat un accident în localitatea Costișa, în urma căruia o pasageră a fost rănită.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 aprilie, în jurul orei 07:15, când polițiștii Serviciului Rutier Neamț au fost solicitați să intervină la fața locului. Din primele verificări a reieșit că șoferul, care circula dinspre Piatra Neamț către Bacău, ar fi pierdut controlul volanului, a părăsit partea carosabilă și a intrat în gardul unui imobil.

În urma impactului, o femeie de 33 de ani, pasageră în autoturism și domiciliată în Piatra Neamț, a fost rănită.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare mult peste limita legală.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.