Șofer băut, implicat într-un accident. Polițiștii l-au oprit în trafic și s-a ales cu dosar penal

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost depistat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident.

Incidentul a avut loc marți, 10 martie, în jurul orei 18:18. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Bicaz, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului, au observat în localitatea Tașca un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, care prezenta avarii specifice unui eveniment rutier.

„În urma investigațiilor și a verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că, la aceeași dată în timp ce un bărbat de 55 de ani, din județul Prahova, conducea ansamblul de vehicule, pe sensul de mers Tașca-Bicaz, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu gardul din piatră a unui imobil”, au declarat reprezentantii IPJ Neamț.

Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis pe numele acestuia un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.