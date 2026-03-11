Botoșani O tânără a început anul în spital - coliziune între două autoturisme!
INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Șofer băut, implicat într-un accident. Polițiștii l-au oprit în trafic și s-a ales cu dosar penal

de Popa Denisa

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost depistat de polițiști după ce a fost implicat într-un accident.

Botoșani O tânără a început anul în spital - coliziune între două autoturisme!Incidentul a avut loc marți, 10 martie, în jurul orei 18:18. Polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Bicaz, aflați în misiune de supraveghere și control al traficului, au observat în localitatea Tașca un ansamblu de vehicule format din autoutilitară și semiremorcă, care prezenta avarii specifice unui eveniment rutier.

În urma investigațiilor și a verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că, la aceeași dată în timp ce un bărbat de 55 de ani, din județul Prahova, conducea ansamblul de vehicule, pe sensul de mers Tașca-Bicaz, într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, părăsind partea carosabilă și intrând în coliziune cu gardul din piatră a unui imobil”, au declarat reprezentantii IPJ Neamț.

Din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, fiind produse doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicând o concentrație de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au deschis pe numele acestuia un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Articolul precedent
Controale în toate centrele care găzduiesc persoane cu dizabilități
Articolul următor
Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Ultima ora

ACTUALITATE

Despre Digital Storytelling: cum copiii din mediul rural pot trece de la consumatori de conținut la creatori de mesaje pro-mediu

Înainte să existe internet, poveștile despre mediu le spuneau...
ACTUALITATE

Suceava. Accident pe E 85, trei persoane au fost rănite

Un accident de circulație soldat cu trei victime a...
RELIGIE

Vaslui. Preotul Ionel Ouatu a trecut la cele veșnice

Preotul Ionel Ouatu, care a slujit aproape trei decenii...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Actualizare: Căutările au fost reluate în această dimineață, 11...
SOCIAL

Controale în toate centrele care găzduiesc persoane cu dizabilități

Timp de câteva luni se desfășoară o campanie națională...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale