Șoc în Neamț: angajat din învățământ, arestat pentru relații sexuale cu o elevă „cumpărată” cu bani și cadouri

Un nou caz zguduie sistemul de învățământ nemțean chiar la începutul lunii februarie. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț au obținut arestarea preventivă a unui bărbat, angajat ca personal didactic auxiliar într-o școală din județ, acuzat că a profitat de funcția sa pentru a abuza sexual o elevă minoră.

Potrivit unui comunicat emis astăzi, 2 februarie 2026, de procurori, inculpatul, identificat cu inițialele B.G., a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, judecătorii admițând solicitarea pentru o perioadă de 30 de zile.

Acuzațiile sunt extrem de grave. Bărbatul este cercetat pentru un cumul de infracțiuni în formă continuată: agresiune sexuală asupra unui minor, racolarea minorilor în scopuri sexuale, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

Conform anchetatorilor, B.G. nu a acționat la întâmplare. Acesta s-a folosit de autoritatea conferită de poziția sa în școală și de încrederea cu care era investit pentru a se apropia de victima sa, o elevă din aceeași instituție.

Procurorii au reținut în sarcina acestuia o metodă cinică de „seducere”: „în perioada 2024 – iunie 2025, în timp ce persoana vătămată minoră, C.I.C., era elevă în cadrul instituţiei de învăţământ în care inculpatul B.G., în calitate de personal didactic auxiliar, a comis, în baza aceleiași rezoluţii infracționale, acte de natură sexuală, cu scopul satisfacerii nevoilor sexuale, abuzând de poziția sa recunoscută de încredere şi autoritate asupra minorei și de situația sa vădit vulnerabilă, oferindu-i bani, diferite bunuri şi avantaje, în schimbul acceptării unei relaţii de iubire”, precizează comunicatul dat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț.

Instanța a considerat că lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, dispunând trimiterea acestuia după gratii pentru următoarea lună. Ancheta continuă pentru a se stabili dacă există și alte victime sau dacă au existat complici care au tolerat comportamentul angajatului.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Comunicatul integral al Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț îl puteți citi mai jos.