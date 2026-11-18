Mult-așteptata construcție a Drumului Expres Piatra Neamț – Bacău rămâne îngropată în hârtii, contestații și răspunsuri oficiale din care nu se înțelege nimic concret. După ce proiectul evaluat la circa 5,17 miliarde de lei (fără TVA) a acumulat deja o întârziere de șase luni, deputatul liberal de Neamț Adrian Ciobanu a cerut, prin interpelare, explicații directe Ministerului Transporturilor. Răspunsul semnat de ministrul Ștefan Ovidiu Popa este, însă, un veritabil exercițiu de ridicat din umeri: instituția nu poate avansa nicio dată pentru atribuirea contractului, nu poate stabili un calendar de execuție și speră ca banii europeni să nu se piardă printr-o viitoare „fazare”.

Blocajul s-a instalat după ce Curtea de Apel București a admis una dintre cele trei contestații depuse împotriva atribuirii contractului și a dispus, pe 1 octombrie 2026, reevaluarea ofertelor. Într-un proiect care a bifat deja studiul de fezabilitate și licitația, dar care riscă să rateze termenul de finalizare estimat inițial pentru anul 2029, parlamentarul nemțean a adresat ministerului trei întrebări punctuale: când va fi atribuit contractul, cum arată noul calendar al lucrărilor și dacă finanțarea europeană nerambursabilă prin Programul Transport (Fondul de Coeziune) este în pericol.

„Nu putem avansa o dată, nu putem stabili un calendar”

Dincolo de formulele protocolare de început și final, documentul transmis de ministrul Ștefan Ovidiu Popa confirmă că autoritățile nu au, în acest moment, niciun orizont de timp asumat.

La prima întrebare, legată de momentul în care Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) va termina reevaluarea ofertelor și va desemna câștigătorul, ministerul invocă posibilele viitoare contestații la CNSC sau la Curtea de Apel București și tranșează sec: „Prin urmare, în acest moment, CNIR SA nu poate avansa o dată estimată pentru atribuirea şi semnarea contractului”.

Nici în privința graficului de lucrări lucrurile nu stau mai bine. Fără un contract semnat și fără un ordin de începere a lucrărilor, oficialii de la Transporturi refuză să facă orice estimare privind anul în care șoferii ar putea circula pe acest drum expres: „Compania Națională de Investiții Rutiere nu poate stabili un calendar de implementare. În privinţa termenului de finalizare, acesta poate fi avansat exclusiv după semnarea contractului şi emiterea Ordinului de Începere”.

Banii europeni, salvați doar pe hârtie prin mutarea pe viitorul exercițiu financiar

Cea mai sensibilă problemă rămâne finanțarea nerambursabilă asigurată prin Programul Transport 2021–2027, unde termenul-limită pentru eligibilitatea cheltuielilor este 31 decembrie 2029. Cu o întârziere de jumătate de an încă din faza de licitație și fără o dată certă de start, riscul ca lucrările să nu fie gata la timp este evident.

Soluția Ministerului Transporturilor ar fi o ipotetică amânare a decontărilor pe următorul buget european (2028–2034), printr-o procedură numită fazare, deși cadrul legal pentru acea perioadă nici măcar nu există încă: „Urmând ca, imediat ce un cadru legal European şi naţional va fi disponibil pentru următoarea perioadă de programare (2028-2034), să fie analizată posibilitatea fazării obiectivului şi a încadrării cheltuielilor ce vor fi efectuate ulterior acestei date în viitorul program”.

Cu toate aceste necunoscute, ministrul Ștefan Ovidiu Popa își încheie răspunsul într-o notă optimistă, social democrată, afirmând că, în acest moment, ministerul „apreciază” că finanțarea nerambursabilă nu este pusă în pericol — o formulare care lasă, însă, soarta Drumului Expres Piatra Neamț – Bacău la mâna birocrației și a instanțelor.

Dan Sofronia