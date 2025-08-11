Duminică, 10 august 2025, Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” a celebrat un moment istoric: 150 de ani de la sfințire. Evenimentul a fost marcat printr-o solemnă Sfântă Liturghie arhierească, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de un sobor de preoți și diaconi, în prezența unui numeros alai de credincioși. Enoriașii locali și cei care au fost legați în vreun fel de viața spirituală a catedralei au fost invitați să participe la sărbătoare, oferind astfel un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru harul revărsat asupra comunității de-a lungul secolelor.

Un scurt istoric al Catedralei

Pe locul actualei catedrale au existat cel puțin două biserici de lemn, una zidită în vremea domniei Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare, iar alta în epoca lui Vasile Lupu, până când un incendiu devastator în 1864 le-a mistuit. Reconstrucția actuală, în piatră și cărămidă, a început în 1867 cu contribuții financiare ale credincioșilor localnici; lucrările s-au încheiat în 1875, când catedrala a fost sfințită de către Sf. Iosif Naniescu, Mitropolitul Moldovei. De atunci, a rămas un reper spiritual de referință pentru comunitatea din Târgu Neamț și împrejurimi, martoră a rugăciunii și credinței neîntrerupte timp de un secol și jumătate.

Slujba de ieri nu a fost doar o celebrare istorică, ci și un moment de reculegere și comuniune a credincioșilor, reafirmând legătura strânsă dintre comunitate și locul sacru. Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” continuă să fie un simbol al credinței, dar și un reper al identității și continuității spirituale în inima orașului Târgu Neamț.