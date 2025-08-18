Bacalaureat 2025Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 18 august. Rezultatele le puteți vedea aici.

În regiunea de Nord Est a țării, au fost înscriși 4.399 de candidați. Dintre aceștia, 3.728 au fost prezenți la toate probele la care trebuiau să participe. Dintre aceștia, 1.063 au fost declarați promovați (28,51% raportat la numărul de candidați prezenți). Promovabilitatea cea mai mare este în Vaslui, singurul județ care trece de 30%. Cea mai mare medie obținută în această sesiune de BAC în regiune a fost la Iași, 9,81, obținută de un absolvent al Colegiului Național „Vasile Alecsandri” Iași.

Situația pe județe se prezintă astfel:

  • Bacău: 631 de candidați prezenți la toate probele. 170 au fost declarați promovați (26,94%). Cea mai mare medie a fost de 9,10;
  • Botoșani: 437 de candidați prezenți la toate probele. 127 au fost declarați promovați (29,06%). Cea mai mare medie a fost de 8,43;
  • Iași: 860 de candidați prezenți la toate probele. 249 au fost declarați promovați (28,95%). Cea mai mare medie a fost de 9,81;
  • Neamț: 571 de candidați prezenți la toate probele. 151 au fost declarați promovați (26,44%). Cea mai mare medie a fost de 9,36;
  • Suceava: 761 de candidați prezenți la toate probele. 216 au fost declarați promovați (28,38%). Cea mai mare medie a fost de 9,38;
  • Vaslui: 468 de candidați prezenți la toate probele. 150 au fost declarați promovați (31,05%). Cea mai mare medie a fost de 8,91;

Cererile de vizualizare a lucrărilor se depun astăzi, între orele 14.00 – 17.00. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor se pot face tot astăzi, între orele 17.00 și 18.00 dar și marți și miercuri (19 și 20 august).

Cerere vizualizare bac
cerere-contestatie-bac- Copie
Z.C.
