Ministerul Afacerilor Interne a anunțat joi, 11 septembrie, că a identificat un site fals care clona pagina oficială dedicată cărții electronice de identitate. Autoritățile au intervenit și au blocat accesul la domeniul respectiv.

Potrivit comunicatului MAI, singura pagină web oficială pentru cartea electronică de identitate este https :// carteadeidentitate . gov . ro .

„Acest site este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, au transmis reprezentanții instituției.

Ministerul recomandă cetățenilor să acceseze doar sursele oficiale și să evite introducerea datelor personale pe alte platforme care imită site-ul guvernamental.

Sandu Munteanu