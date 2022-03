Am aflat despre situatia refugiatilor din Ucraina, cazati in internatul Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”, duminica (27.02.2022). Drept pentru care am luat legatura cu d-na Director, prof. Livia Nicolae si impreuna am ajuns la concluzia ca un ajutor real ar fi donarea unei sume de bani pentru a asigura o masa calda, la cantina colegiului, deoarece, pana la acea ora, erau rezolvate temporar celelalte nevoi (medicamente, produse de igiena personala, haine, hrana rece, etc.). Alaturi de colegii mei din biroul executiv, am decis deblocarea de urgenta, din fondul de solidaritate al Sindicatului Silvicultorilor Neamt a sumei de 2550 lei, necesara pentru aprox. 150 de meniuri de pranz. Ulterior, luni 28.02.2022, am facut un apel la grupele sindicale de la ocoalele silvice, pentru a organiza o strangere de fonduri in vederea suplimentarii ajutorului acordat, astfel incat pana la aceasta data avem asigurat necesarul de hrana (mic-dejun, pranz si cina), pentru aproximativ o saptamana si am incredere in colegii mei, ca ajutoarele vor mai veni… (fara lipsa de modestie avem o experienta de ani de zile in a ne ajuta semenii, in situatii dificile). Am participat luni la servirea pranzului, impreuna cu d-na director, am aflat povesti de viata care m-au facut sa trec prin toate starile sufletesti posibile, am aflat ce inseamna deznadejdea dar si optimismul ca omenirea va castiga …

Stiu ca la nivel local mai este organizat un centru de primire al refugiatilor si la Colegiul de Informatica, drept pentru care va rog, pe cei care puteti si aveti initiativa, sa ajutati in ambele locatii. Nevoia principala este de bani, cu care se vor rezolva punctual necesitatile ivite…deocamdata, refugiatii vin si pleaca spre alte locatii unde ii asteapta rudele.

Inchei cu o concluzie, dupa aceste doua zile:

Este momentul faptelor…nu al postarilor pe retelele de socializare! Doar uniti, suntem o forta!

Ing. silvic Ovidiu-Mihai GARBEA – Lider al Sindicatului Silvicultorilor Neamt