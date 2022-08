Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu a anunțat astăzi că sindicatele sunt de acord cu propunerile din proiectul legii educației privind examenele principale ale elevilor. Proiectul este în dezbatere publică până pe 24 august, iar la discuțiile de astăzi au participat Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret”.

Sorin Cîmpeanu a sintetizat rezultatul întâlnirii cu sindicatele și a punctat: „5 decizii majore rezultate în urma consultărilor ministerului educației cu federațiile sindicale! Am avut un dialog foarte constructiv și responsabil cu federațiile sindicale reprezentative din învățământ: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”. Am agreat împreună cu reprezentații celor două federații următoarele 5 propuneri de îmbunătățire a textului proiectului Legii învățământului preuniversitar “România Educată”.

Cele 5 chestiuni agreate sunt:

Posibilitatea legală a organizării concursului propriu de admitere la nivel de colegiu (nu numai la nivelul colegiilor naționale), cu condiția ca această admitere să fie organizată imediat după susținerea examenului de Evaluare Națională.

Admiterea în liceu prin repartiție computerizată a elevilor care nu au ocupat un loc în urma concursului de admitere în colegii se va realiza pe baza rezultatelor obținute la evaluarea națională, după încheierea concursurilor proprii de admitere în colegii.

Aceste prevederi sunt prevăzute a fi aplicate începând cu sesiunea iunie 2024.

Referitor la examenul național de bacalaureat a fost agreat ca limba și literatura română (inclusiv gramatica) să constituie o probă distinctă în cadrul examenului național de bacalaureat. Structura probei de limba romana va permite evaluarea competențelor specifice, eliminând accentul pus pe învățarea mecanică.

Bacalaureatul în noua formă este prevăzut a fi implementat în 2027, după realizarea noilor planuri-cadru și a noilor programe pentru ciclul liceal, pentru prima generație care studiază pe baza noilor programe începând cu clasa a IX-a, anul școlar 2023-2024.

Asumarea filierei la nivel liceal este apreciată ca fiind o măsură oportună, capabilă să susțină creșterea calității procesului de învățământ și profesionalizarea resursei umane (un profil profesional adaptat al cadrului didactic).

Unitățile de învățământ liceal vor funcționa cu respectarea principiului asumării filierei. Ministerul Educației stabilește criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere: teoretică, vocațională sau profesională, printr-o metodologie aprobată prin ordin de ministru. Pentru filiera profesională s-a agreat titulatura de „Liceu tehnic și profesional” și asumarea integrală a acestei filiere, cu precizarea că pentru unitățile de învățământ liceal din zone greu accesibile sau dezavantajate, pentru asigurarea unui acces echitabil la educație al elevilor, vor putea fi justificate și aprobate, prin ordin de ministru, anumite excepții de la această măsură.

Procesul de descentralizare va fi inițiat prin reconfigurarea activității de educație extrașcolară la nivelul sistemului național de învățământ. Palatele copiilor, cluburile copiilor și cluburile sportive școlare vor fi reorganizate ca unități de educație extrașcolară și vor face parte din rețeaua școlară. Personalul încadrat la nivelul acestor unități de educație extrașcolara își menține calitatea de personal didactic titular la nivelul sistemului național de învățământ. Componentele de patrimoniu, terenurile și clădirile unităților de educație extrașcolară, având în vedere specificul și răspândirea structurilor arondate, vor face parte din domeniul public și vor fi administrate de către consiliile județene. Schimbarea destinației se va putea face numai cu avizul conform al Ministerului Educației. În condițiile evidențierii importanței susținerii învățământului special, integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă se va face gradual, doar în măsura în care la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de masă vor fi asigurate condițiile specifice din perspectiva existenței resursei umane calificate (consilieri, profesori de sprijin și cadre didactice formate pentru educația copiilor cu CES), precum și din perspectiva existenței infrastructurii dedicate (cabinete psihopedagogice, camere resursă). Centrul Național de Educație Incluzivă va gestiona componenta de formare a cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și componenta de programe naționale de cercetare cu impact major privind politicile incluzive, instrumentele administrative, programele și practicile incluzive.

*Părinții nu sunt de acord cu admiterea la colegii

Tot astăzi, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți a declarat că va ataca pe orice cale menținerea admiterii la colegii. Discuțiile ministrului Cîmpeanu cu părinții au avut loc anterior celor cu sindicatele. „Dezbaterea publică pentru noua lege a educației se apropie de final. Sunt multe amendamente depuse, am înțeles că peste 1000 (numai noi am depus 105), ceea ce denotă că e loc de mai bine. Categoric, nu toate amendamentele pot fi luate în considerare, dar… dacă ne uităm la reacția partenerilor sociali, și nu numai, e clar că ME trebuie să plece urechea. Altfel, vom vorbi de o noua lege care va fi amendată fix ca L1/2011. Dacă se va întâmpla asta, mai bine stăm cu actuala lege. Nu-mi doresc schimbare de dragul de a face ceva de mântuială. Am văzut că ieri au fost sindicatele, cel mai puternic partener de dialog social în raport cu ME. Vorbim de două sindicate care au în spate peste 250k de membri cotizanți. Membri cotizanți înseamnă o mare responsabilitate pentru cei doi președinți, nu e ușor să ai o atitudine echilibrată, astfel încât să urmărești calitatea sistemului educational dar și mulțumirea deplina a membrilor. După întâlnirea de ieri am văzut că s-ar fi convenit, cel puțin asa reiese din comunicarea transmisă, asupra examenului de admitere la Colegii. Declar că nu am înțeles mare lucru asupra modului de susținere a acestei admiterii, dar… se pare că ce s-a convenit nu schimbă cu nimic datele problemei. Beneficiarii principali ai sistemului sunt elevii, nu părintii, nu profesorii. Așadar, Federația are obligația de a trage un semnal de alarmă atunci când proiectul nu concordă cu principiile echitații și transparentei. Mă refer doar la acest examen de admitere, nu la alte puncte convenite de sindicate și minister. Repet, înțeleg poziția sindicatelor, dar de data aceasta ne opunem categoric. Fed nu susține sub nicio forma admiterea la Colegii, avem tot dreptul de a ne opune și a reprezenta interesele părinților. Avem un sondaj la care au răspuns peste 65k de părinți, nu 100, 1000 sau 2000. 65k! (…) Dacă ME va lăsa această admitere, Fed va încerca să atace prin toate mijloacele posibile și legale”, a transmis Iulian Cristache, președintele FNAP.

C.I.