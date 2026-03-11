EDUCATIEACTUALITATE

Sindicatele din educație lansează un nou avertisment privind simulările examenelor naționale

de Croitoru Angela

Peste 73.000 de angajați din sistemul de educație nu vor participa la simulări, conform rezultatelor referedumului realizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”. Anunțul mai precizează că această cifră reprezintă peste 50% dintre membrii de sindicat.

Sindicatele din educație lansează un nou avertisment privind simulările examenelor naționaleÎn urma referendumului organizat de FSLI şi FSE ”SPIRU HARET”, rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ. Peste 40.000 de colegi (aprox. 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!”, au anunţat, marţi, federaţiile sindicale, citate de Edupedu.ro.

Sindicatele lansează și o serie de acuzații grave: „inspectoratele şcolare recurg la practici abuzive pentru a forţa organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli şi reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile. Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal şi irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocaţi de birocraţie, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”.

Federațiile sindicale atrag atenția și că neparticiparea la simulări ar putea fi doar o primă formă de protest care ar putea fi urmată de altele „exact în perioada examenelor naţionale propriu-zise”.

Cum arată situația în regiunea Nord Est

În Neamț, situația la FSLÎ arăta că din 5.703 membri de sindicat, au răspuns la referendum 3.221. Dintre aceștia, 1.923  s-au pronunțat pentru neparticiparea la simulări (reprezentând aproape 60% din totalul respondenților, dar numai 33,7% din totalul membrilor de sindicat).

În privința unor proteste la examenele naționale din vară, doar 11% din totalul membrilor FSLÎ Neamț au spus că ar susține o astfel de măsură.

Peste 3.100 de cadre didactice din Iași au votat pentru boicotarea simulărilor (de Evaluare Națională și BAC), conform informațiilor date de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași. Doar 887 de membri de sindicat au spus că vor participa la simulări.

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
Polițist nemțean vicecampion național la Freestyle Kickboxing
Articolul următor
Acțiunea „SEATBELT” la Neamț. Controale pentru purtarea centurii de siguranță și transportul copiilor în mașină

Ultima ora

ACTUALITATE

Despre Digital Storytelling: cum copiii din mediul rural pot trece de la consumatori de conținut la creatori de mesaje pro-mediu

Înainte să existe internet, poveștile despre mediu le spuneau...
ACTUALITATE

Suceava. Accident pe E 85, trei persoane au fost rănite

Un accident de circulație soldat cu trei victime a...
RELIGIE

Vaslui. Preotul Ionel Ouatu a trecut la cele veșnice

Preotul Ionel Ouatu, care a slujit aproape trei decenii...
Stiri fierbinti

Știre actualizată. VIDEO. Operațiune de căutare la Piatra Neamț. Un tânăr ar fi căzut în canalul de fugă al Bistriței

Actualizare: Căutările au fost reluate în această dimineață, 11...
INFRACȚIONAL

Șofer băut, implicat într-un accident. Polițiștii l-au oprit în trafic și s-a ales cu dosar penal

Un șofer aflat sub influența alcoolului a fost depistat...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale