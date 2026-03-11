Sindicatele din educație lansează un nou avertisment privind simulările examenelor naționale

Peste 73.000 de angajați din sistemul de educație nu vor participa la simulări, conform rezultatelor referedumului realizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret”. Anunțul mai precizează că această cifră reprezintă peste 50% dintre membrii de sindicat.

„În urma referendumului organizat de FSLI şi FSE ”SPIRU HARET”, rezultatele arată un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ. Peste 40.000 de colegi (aprox. 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!”, au anunţat, marţi, federaţiile sindicale, citate de Edupedu.ro.

Sindicatele lansează și o serie de acuzații grave: „inspectoratele şcolare recurg la practici abuzive pentru a forţa organizarea simulărilor: măresc nejustificat numărul de elevi din săli şi reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile. Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal şi irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocaţi de birocraţie, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut”.

Federațiile sindicale atrag atenția și că neparticiparea la simulări ar putea fi doar o primă formă de protest care ar putea fi urmată de altele „exact în perioada examenelor naţionale propriu-zise”.

Cum arată situația în regiunea Nord Est

În Neamț, situația la FSLÎ arăta că din 5.703 membri de sindicat, au răspuns la referendum 3.221. Dintre aceștia, 1.923 s-au pronunțat pentru neparticiparea la simulări (reprezentând aproape 60% din totalul respondenților, dar numai 33,7% din totalul membrilor de sindicat).

În privința unor proteste la examenele naționale din vară, doar 11% din totalul membrilor FSLÎ Neamț au spus că ar susține o astfel de măsură.

Peste 3.100 de cadre didactice din Iași au votat pentru boicotarea simulărilor (de Evaluare Națională și BAC), conform informațiilor date de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar (USLIP) Iași. Doar 887 de membri de sindicat au spus că vor participa la simulări.