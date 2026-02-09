EDUCATIEACTUALITATEStiri fierbinti

Sindicatele din Educație amenință cu greva generală în perioada examenelor naționale

alexandru
de alexandru

În urma protestelor din 4 februarie, desfășurate în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, sindicaliștii din Educație anunță posibilitatea unei greve generale în timpul examenelor naționale și ale simulărilor acestora.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație„Spiru Haret” a declarat (sursa: știrile Europa FM) : „s-a pronunțat într-adevăr un procent zdrobitor pentru organizarea unei greve generale, iar ca perioade se pare că în momentul de față colegii noștri doresc ca greva să aibă loc atât în perioada simulării examenelor naționale, adică Evaluarea Națională și simularea examenului de Bacalaureat, cât și în perioada în care vor avea loc efectiv examenele în cauză. Am declanșat deja referendumul pentru obținerea semnăturilor în privința organizării grevei generale, atât la simulări, cât și în luna iunie, când au loc examenele.”

Marius Nistor a reamintit principalele nemulțumiri ale profesorilor: „creșterea normei didactice de predare, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modul în care se face plata cu ora, diminuări dramatice de peste 50% ca valoare și, bineînțeles, obligațiile de catedră pentru colegii noștri care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control. Nu trebuie uitat că Ministerul de Finanțe ne-a retras anul trecut de două ori banii pentru plata hotărârilor judecătorești.”

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a început să strângă între timp semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească, al cărei scop este de a determina Guvernul să anuleze măsurile privind educația luate de cabinetul Bolojan prin legea care stabilește măsurile bugetar-fiscale.FSLI - inițiativă legislativă cetățenească

Sandu Munteanu

Foto: Facebook FSESPIRUHARET

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
Articolul precedent
Atenționare cod galben de ger în Moldova
Articolul următor
VIDEO. Bărbat arestat preventiv după un accident. Ar fi condus băut și ar fi încercat să inducă în eroare polițiștii

Ultima ora

ACTUALITATE

Bacău. Tânăr reținut după ce a amenințat un șofer de ridesharing

Un tânăr în vârstă de 28 de ani a...
ADMINISTRAȚIE

Grevă de avertisment în primăriile din comune pe 10 februarie. Primarii vin la București pentru a se întâlni cu premierul Ilie Bolojan

Primăriile comunelor din țară vor fi în grevă de...
Economic Neamț

O nouă ediție de titluri de stat Tezaur: se acordă dobânzi de până la 7%

Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de...
SPORT

Trei sportivi români intră astăzi în concurs la Jocurile Olimpice de iarnă

Astăzi, 9 februarie, trei sportivi români reprezintă România Jocurile...
INFRACȚIONAL

Weekend plin pentru polițiștii nemțeni. 90 de intervenții, sute de sancțiuni și percheziții la Bicaz într-un dosar de furt

În weekend 7-8 februarie, polițiștii nemțeni au intervenit la...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale