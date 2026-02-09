Sindicatele din Educație amenință cu greva generală în perioada examenelor naționale

În urma protestelor din 4 februarie, desfășurate în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, sindicaliștii din Educație anunță posibilitatea unei greve generale în timpul examenelor naționale și ale simulărilor acestora.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație„Spiru Haret” a declarat (sursa: știrile Europa FM ) : „s-a pronunțat într-adevăr un procent zdrobitor pentru organizarea unei greve generale, iar ca perioade se pare că în momentul de față colegii noștri doresc ca greva să aibă loc atât în perioada simulării examenelor naționale, adică Evaluarea Națională și simularea examenului de Bacalaureat, cât și în perioada în care vor avea loc efectiv examenele în cauză. Am declanșat deja referendumul pentru obținerea semnăturilor în privința organizării grevei generale, atât la simulări, cât și în luna iunie, când au loc examenele.”

Marius Nistor a reamintit principalele nemulțumiri ale profesorilor: „creșterea normei didactice de predare, creșterea efectivelor de elevi la clasă, modul în care se face plata cu ora, diminuări dramatice de peste 50% ca valoare și, bineînțeles, obligațiile de catedră pentru colegii noștri care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control. Nu trebuie uitat că Ministerul de Finanțe ne-a retras anul trecut de două ori banii pentru plata hotărârilor judecătorești.”

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a început să strângă între timp semnături pentru o inițiativă legislativă cetățenească, al cărei scop este de a determina Guvernul să anuleze măsurile privind educația luate de cabinetul Bolojan prin legea care stabilește măsurile bugetar-fiscale.

Sandu Munteanu

Foto: Facebook FSESPIRUHARET