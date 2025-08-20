Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” au reacționat la declarațiile premierului Ilie Bolojan, potrivit cărora norma didactică de predare ar fi scăzut în ultimii ani. Organizațiile sindicale susțin că afirmația este „complet falsă, lipsită de orice fundament și fie demonstrează o gravă lipsă de cunoaștere a realităților din sistemul de învățământ românesc, fie lansarea ei în spațiul public a fost făcută special, cu un scop manipulator, chiar dacă este cunoscut adevărul.”

„Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE”, au transmis liderii celor trei federații. Aceștia acuză Guvernul că folosește astfel de declarații pentru a justifica „măsuri de austeritate luate fără consultare și fără studii de impact”, în timp ce sistemul de educație se confruntă cu lipsa fondurilor și cu pierderea a peste 700 de milioane de euro din PNRR. „Domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență”, au transmis federațiile într-un comunicat comun.

Legea 141/2025, sursa conflictului

Nemulțumirile sindicale sunt generate de aplicarea Legii 141/2025, cunoscută și ca „Legea Bolojan”. Aceasta prevede creșterea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a peste 500 de școli, majorarea numărului de elevi la clasă, reducerea cu peste 50% a plății cu ora și obligarea directorilor și inspectorilor să predea mai multe ore.

„Analizând avalanșa de măsuri iresponsabile luate împotriva sistemului educațional prin Legea nr. 141/2025, precum și lipsa totală de interes legată de atragerea fondurilor pentru investiții din PNRR, se trage o singură concluzie: Guvernul Bolojan are misiunea mascată de a falimenta învățământul de stat”, au transmis semnatarii comunicatului: Simion Hancescu (FSLI), Marius Ovidiu Nistor (Spiru Haret) și Anton Hadăr (Alma Mater).

Proteste zilnice la București

Profesorii protestează deja de aproape două săptămâni în fața Ministerului Educației, iar calendarul acțiunilor continuă până la începutul lunii septembrie. Pichetele zilnice vor fi urmate, între 3 și 5 septembrie, de mitinguri în Piața Victoriei. Pe 8 septembrie, zi programată pentru începerea anului școlar, sindicatele anunță un miting și un marș de protest către Palatul Cotroceni.

„Ziua 13 – nu cedăm! Nu cerem privilegii. Cerem respect și ne luptăm pentru viitorul educației în România. Mesajul nostru este ferm: Legea 141/2025 trebuie abrogată! E o lege care distruge învățământul românesc. Educația are nevoie de finanțare, nu de sacrificii. Educația are nevoie de respect, nu de dispreț. Dacă lovești în educație, lovești în viitor”, a transmis Federația Sindicatelor Libere din Învățământ.

Posibil boicot la începutul anului școlar

Pe lângă proteste, sindicatele au declanșat și un referendum intern prin care profesorii sunt chemați să decidă dacă vor boicota prima zi de școală, pe 8 septembrie. Potrivit documentelor transmise membrilor, această formă de protest este propusă pentru a atrage atenția asupra efectelor „dezastruoase” ale legii: creșterea numărului de ore, comasări, restrângeri de activitate și reducerea veniturilor.

„Ridicați-vă profesori! Sunteți mulți, sunteți puternici, sunteți lideri în comunitățile voastre. Aveți șansa să îi uniți pe cei care sunt dezbinați de decidenții politici. Fiți uniți, fiți solidari, fiți curajoși și veți câștiga pentru voi, pentru copiii voștri, pentru viitorul acestei țări!”, a transmis public Marius Ovidiu Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”.

Situație incertă în județul Neamț

Pentru părinți, elevi și directori de școli din Neamț, începutul anului școlar rămâne sub semnul întrebării, din cauza protestelor cadrelor didactice și a reorganizării rețelei școlare. „În mai toate școlile din mediul rural, de la grădiniță până la liceu, se fac comasări de clase. Dar, la liceu sunt foarte puține cazuri de comasări. În școli din comune avem comasări, sigure, în acest moment la: Borca, Pipirig, Grințieș, Drăgănești, Dobreni, Războieni, Dulcești, Horia, Moldoveni, Trifești și Bâra”, a precizat inspectorul școlar general Ionuț Liviu Ciocoiu, în cadrul emisiunii Cafeaua de dimineață, realizată de „Mesagerul de Neamț”.

Nouă unități de învățământ din județ își pierd personalitatea juridică, ceea ce înseamnă și desființarea funcției de director plin pentru acestea. Inspectorul școlar general a precizat că situațiile diferă: unii directori își vor păstra funcția în noile structuri, iar alții ar putea fi numiți adjuncți, hotărârile oficiale urmând să fie anunțate la sfârșitul lunii august.

