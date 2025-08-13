Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a devenit foarte vocală în ultima perioadă, după ce Guvernul Bolojan a anunțat tăierea a zeci de mii de posturi din acest sector, iar pe site-ul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a apărut proiectul prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală. FNSA spune că „România intră în blocaj administrativ! Guvernul taie din cel mai subdimensionat sistem și amputează definitiv capacitatea administrativă a statului!”, într-un comunicat de presă emis miercuri, 13 august.

„Deși inflația crește și veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcționarea comunităților locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august și care a adus creșteri de TVA, împovărând suplimentar populația.

FNSA atrage atenția că, din declarațiile ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi a administrației publice locale, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari și consilieri. Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administrația publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administrația locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forțată a capacității administrative a statului!”, transmite FNSA.

FNSA avertizează că aceste tăieri ar putea conduce la adâncirea crizei resursei umane, iar timpul de soluționare a cererilor venite de la populație se va prelungi semnificativ.

„Nu putem vorbi despre o administrație eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunități. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ține cont de realitățile din teren iar lucrătorii români din administrația locală devin victime ale politicilor fiscale eșuate!”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Documentul citat se încheie cu o întrebare adresată premierului: „De sinecurile din statul român când vă ocupați, domnule premier Ilie Bolojan?!”.

Angela Croitoru