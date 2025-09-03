Federația Națională a Sindicatelor din Administrație anunță că încep demersurile pentru declanșarea grevei generale, ca urmare a anunțului făcut de premierul Ilie Bolojan prin care peste 13.000 de persoane ar urma să își piardă locul de muncă.

„În temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, prin prezenta, DECLARĂM CONFLICTUL DE MUNCĂ la nivel sectorial şi vă transmitem NOTIFICAREA cu privire la DECLANŞAREA GREVEI IMPOTRIVA POLITICILOR ECONOMICE ŞI SOCIALE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI LA NIVELUL SECTORULUI „ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ”, ȋncepând cu data de 15 septembrie 2025”, a anunțat Federația printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Aceeași postare vorbește și despre revendicările sindicaliștilor:

Renunțarea la „pachetul 6” referitor la măsurile din domeniul administrației publice de reducere de personal și desființare de posturi în manieră generalizată, din pix, în procente de 20-45%;

Eliminarea mandatelor funcționarilor publici din administrația publică centrală, care conduce la politizarea excesivă a administrației publice din România;

Eliminarea testării anuale la 4 ani, ce presupune memorarea actelor normative, care este neproductivă în contextul digitalizării administrației publice;

Renunțarea la măsurilor în domeniul resurselor umane (modificările la Codul administrativ ce știrbesc funcția publică, principiile stabilității și predictibilității funcției publice și raporturile de muncă, corelative dreptului constituțional la muncă);

Respectarea dialogului social și consultarea FNSA în orice măsuri ce vizează salariații din administrația publică;

Asigurarea fundamentării oricăror măsuri de reducere de personal;

Corelarea oricăror măsuri de reducere de personal cu criterii ferme în ordinea de prioritate a concedierilor;

Abrogarea măsurilor de reducere a veniturilor salariaților din administrația publică.

Finalul scrisorii semnate de președintele FNSA, Bogdan Șchiop arată că „măsurile avute în vedere de Guvern și menționate în prezenta notificare creează premisele declanșării unui blocaj în administrația publică prin încetarea totală a activității”.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație are, conform propriilor estimări, aproximativ 20.000 de membri.

Z.C.