Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Guvernului împotriva măsurilor „anti-educație”

de Sofronia Gabi

Sindicaliștii din învățământ protestează în fața Guvernului împotriva măsurilor „anti-educație”Sindicaliștii din învățământ din întreaga țară, inclusiv din județul Neamț, s-au deplasat la București pentru a participa la protestul care se desfășoară în fața Guvernului. La acțiunea din 4 februarie au participat membri din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spiru Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater, iar la miting s-au raliat și studenții de la mai multe instituții de învățământ superior din București. Mitingul a fost autorizat pentru două ore și jumătate, a început în jurul orei 11:30 și se va încheia la 14:00. Acesta este primul pas în demersurile pentru declanșarea unei eventuale grevei generale.

Sindicaliștii atrag atenția și își exprimă nemulțumirea față de măsurile impuse pentru reducerea deficitului bugetar, catalogate drept „măsuri anti-educație” care influențează salarizarea și condițiile de muncă. Participanții intenționează să 100.000 de semnături pentru a anula măsurile dispuse de guvern.

FOTO-VIDEO FSLI Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
