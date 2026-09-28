Simularea regională a examenelor naționale

Elevii claselor a VIII-a și a XII-a din cele șase județe ale Moldovei -Bacău, Neamț, Suceava, Vaslui, Botoșani și Iași- vor susține, în perioada 7–9 decembrie 2026, o simulare regională unică a examenelor naționale.

Organizarea regională a examenelor este o inițiativă, în parteneriat, a inspectoratelor școlare din cele șase județe, cu sprijinul Ministerului Educației. Simularea regională vine cu noutăți majore: subiecte adaptate și o corectare complet digitalizată și, mai ales, o diagnoză rapidă a pregătirii elevilor înainte de examenele oficiale din vara anului 2027.

Proiectul introduce elemente majore de noutate pentru sistemul de învățământ din regiune, precum utilizarea unor subiecte unice adaptate strict la stadiul actual de pregătire al elevilor.

Puncte cheie ale simulării regionale

Decizia finală privind organizarea acestei sesiuni timpurii de examinare a fost luată în urma discuțiilor purtate la conferința națională desfășurată la București pe 22 septembrie 2026, potrivit reprezentanților ISJ Bacău.

Iată care sunt principalele puncte cheie:

– va fi simulată inclusiv scanarea lucrărilor;

– corectarea complet digitalizată a lucrărilor scrise;

– evaluarea se va face, tot prin intermediul platformei oficiale, dar va fi realizată de profesori selectați din toate cele șase județe implicate;

– fiecare județ pregătește câte o variantă de subiect și se va extrage un județ pentru fiecare disciplină în parte, celelalte județe vor avea acel subiect la dispoziție.

În prima săptămână din octombrie se stabilesc detaliile

Simularea de la finalul acestui an calendaristic, va funcționa ca un instrument esențial de diagnoză pedagogică, pe lângă rolul de acomodare cu atmosfera de examen.

“La întâlnirea cu inspectorii școlari generali organizată pe 21 septembrie am agreat împreună cu colegii din Suceava, Botoșani, Neamț, Iași și Vaslui organizarea unei simulări regionale în perioada 7-9 decembrie 2026.

Fiecare județ pregătește câte o variantă de subiect. Se va extrage un județ pentru fiecare disciplină în parte, celelalte județe vor avea acel subiect la dispoziție. Corectarea va fi pe platforma Ministerului, simulându-se astfel inclusiv scanarea lucrărilor.

La finalul săptămânii viitoare vom transmite detaliile referitoare la această simulare” a precizat Ida Vlad, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

Pe baza rezultatele finale la aceste simulări profesorii vor putea identifica rapid lacunele din pregătirea elevilor și să traseze strategii educaționale eficiente și planuri remediale, cu scopul direct de a îmbunătăți notele la sesiunile oficiale din vara anului 2027.

Angela Croitoru