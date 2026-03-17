Simularea Evaluării Naționale – situația în regiunea de Nord Est

de Croitoru Angela

Simularea examenului de Evaluare Națională s-a desfășurat în condiții normale, existând totuși câteva excepții, cauzate de nemulțumirile cadrelor didactice legate de măsurile luate de Guvern în domeniul educației.

La Iași, 153 de școli, din 155 în total, au organizat simularea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, doar două școli din mediul rural nu au organizat testarea, potrivit ISJ Iași.

Neamț – La română au fost 100 de absenți, 114 la matematică

3.829 de elevi din clasele terminale de gimnaziu din județul Neamț erau înscriși să susțină marți, 17 martie 2026, simularea celei de-a doua probe la Evaluarea Națională, cea de Matematică.

La simularea primei probe, cea de Limba și Literatura Română, care a avut loc luni, 16 martie, nu au mai ajuns în săli un număr de 100 de elevi din clasele a VIII- a, fiind absenți.

“Nu au fost probleme deosebite, în afară de Școala Tazlău unde profesorii nu au dorit să se implice în procesul de organizare al simulărilor, iar copiii au fost relocați la Borlești, nu au mai fost alte școli unde să nu se susțină simularea. La simularea de ieri nu au fost nici un fel de incidente.

Copiii sunt înscriși automat în aplicație, ei fiind elevi ai școlilor, spre deosebire de cei din clasele terminale de liceu care trebuie să se înscrie pentru a susține Bacalaureatul”, a declarat inspector general școlar adjunct Dana Lăcrămioara Păiuș, președintele comisiei de organizare a Evaluării Naționale.

La matematică un număr de 114 elevi au lipsit de la simularea probei, iar în două școli din municipiul Roman a fost o scurtă pană de curent. “Nu au fost probleme deosebite semnalate, totul a decurs normal. La Roman, în două școli, a fost o întrerupere a energiei electrice pentru scurt timp, dar nu a afectat desfășurarea simulării, deoarece copiii deja scriau, iar laptopurile erau încărcate. Pana de curent a fost imediat remediată de furnizor, astfel încât, alte școli din Roman nu ne-au mai comunicat că s-ar fi întrerupt furnizarea curentului electric”, a precizat Lăcrămioara Păiuș, șefa comisiei de organizare a Evaluării Naționale în Neamț.

Vaslui – Râzgândire: din 14 școli doar 5 nu dau simulările

În județul Vaslui, 70% dintre cadrele didactice anunțaseră boicotarea simulărilor examenelor naționale, însă testările au avut loc în majoritatea unităților de învățământ din județ.

Liderul Sindicatului „Didactica” Vaslui, Sorin Țiplea, a declarat pentru presa locală vasluiană, inițial, că profesorii din 14 unități de învățământ nu vor organiza simularea. Ulterior, însă, numărul acestora s-a redus la 5, iar sindicatul a invocat “presiuni exercitate asupra directorilor de școli”.

“În urma, evident, a unor presiuni masive în zilele de sâmbătă și duminică, dacă vineri erau 14 unități în care nu se organizau simulările, iată că, după presiunile venite de la minister și, în primul rând, de la inspectorat, directorii de unități, fiind sunați noaptea la ora 4:30, 5:00, 6:00 dimineața, au revenit cu telefoane până când directorii au răspuns și au fost forțați să găsească toate mijloacele necesare, astfel încât să organizeze aceste simulări.”

Rezultatele celor două simulări vor fi comunicate pe 30 martie, însă notele obținute au doar valoare orientativă, acestea vor fi trecute în catalog doar la cererea expresă a elevilor (părinților).

Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
