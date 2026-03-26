Simulare de dezastru la Salina Târgu-Ocna: cum reacționează autoritățile când subteranul devine o capcană

Ce se întâmplă dacă o alunecare de teren lovește una dintre cele mai sensibile zone din județ? Răspunsul a fost testat, joi, la Salina Târgu-Ocna, unde zeci de salvatori au pus în aplicare un scenariu de intervenție în condiții limită. Cel mai probabil din cauza dezastrului înregistrat la Salina Praid

Exercițiul organizat de ISU Bacău a simulat o situație critică: afectarea salinei și pericol pentru persoanele aflate în subteran. În astfel de cazuri, primele minute sunt decisive, iar reacția operatorului economic este esențială, înainte ca forțele de intervenție să intre în acțiune.

1 din 8

Pompierii, alături de jandarmi, polițiști, ambulanțieri, specialiști în comunicații și voluntari, au lucrat ca într-o intervenție reală: căutare și salvare, acordarea primului ajutor, stabilizarea situației și limitarea efectelor unui posibil dezastru.

Exercițiul a scos în evidență un aspect esențial: fără coordonare între instituții, astfel de intervenții pot deveni haotice. Tocmai de aceea, antrenamentele de acest tip sunt tot mai frecvente, mai ales în zone cu risc specific, cum este Salina Târgu-Ocna.

1 din 4

Dincolo de scenariu, miza rămâne una reală: cât de repede și cât de eficient pot reacționa autoritățile atunci când viața oamenilor depinde de fiecare minut.