Simulare Bac – Proba scrisă la română

Luni, 23 martie 2026, în licee se desfășoară simularea primei probe scrise din cadrul examenului de Bacalaureat, cea la Limba și Literatura română.

În județul Neamț toate liceele participă la simularea probelor de la Bacalaureat, potrivit informațiilor furnizate de inspector școlar Roxana Prisăcaru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Județului (ISJ) Neamț.

Simulările pentru Bacalaureat 2026 au loc în perioada 23-26 martie și reprezintă o testare importantă atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice. Rezultatele acestora reprezintă un feedback esențial pentru a înțelege care este nivelul de pregătire al viitorilor candidați la Bac, unde anume mai trebuie să insiste în pregătire și cum să-și structureze această pregătire astfel încât, la examenul real, de pildă să nu mai repete aceleași greșeli. În același timp, simularea are ca scop familiarizarea cu structura și cerințele probelor de la sesiunea reală din vară.

Proceduri la probele scrise

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 08:30, candidații fiind așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor.

Probele scrise încep la ora 09:00, iar timpul de rezolvare al subiectelor este de 180 de minute, din momentul în care distribuirea subiectelor a fost finalizată în sala de examen. Primul pas pentru fiecare candidat este completarea datelor personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate. Redactarea răspunsurilor începe de pe pagina a doua a lucrării.

Dacă termină de scris mai devreme, elevii pot preda lucrarea și pot părăsi sala de examen, însă doar după minimum o oră de la începerea probei.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit procedurilor Ministerului Educației și Cercetării.

Interzis în sala de examen!

Ca și până acum, candidaților le este interzis să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, alte obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în spațiul special amenajat depozitării obiectelor personale, stabilit de comisia de organizare a examenului. Elevii care refuză să își lase obiectele în locul indicat nu vor fi primiți în sala de examen.

În timpul probei, candidații nu trebuie să aibă asupra lor, în haine, încălțăminte, penare sau pe bancă, materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, dispozitive electronice de orice fel sau ciorne sau lucrări aparținând altor candidați.

Riscuri la tentativele de fraudare

Candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care ar putea facilita copiatul ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne sau alte notițe.

Încălcarea acestor reguli este considerată tentativă de fraudă, iar elevii surprinși cu materiale sau dispozitive interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă acestea au fost folosite sau nu.

Mai mult, aceștia nu vor mai putea participa la probele următoare și își pierd dreptul de a susține examenul în următoarele două sesiuni. Notele obținute anterior eliminării nu mai pot fi recunoscute în sesiunile viitoare.

Angela Croitoru