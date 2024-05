0:00

În cadrul proiectului „Să cunoaștem istoria județului prin memoria comunității. Oameni, locuri, fapte“, Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț organizează simpozionul „Grigore Ciucă – un profesor dăruit“. Manifestarea va avea loc vineri, 24 mai, începând cu ora 12:00, în Sala Cupola.

Evenimentul se realizează în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza“ Piatra-Neamț și Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ Piatra-Neamț.

Simpozionul va aduce în prim-plan personalitatea profesorului Grigore Ciucă, un cadru didactic de excepție. Printre invitații speciali se numără prof. dr. Olimpia-Magda Iftimie, prof. Georgeta Popovici, prof. Cristina Popa, prof. Leonard Rotaru și pianistul George Țăranu, elev la Liceul de Arte „Victor Brauner“ și laureat al unor importante concursuri de profil. Evenimentul va fi moderat de prof. Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene.

Grigore Ciucă a fost un profesor dedicat și respectat, care a predat la Liceul de Chimie din Piatra-Neamț începând din 1971, după ce a activat anterior la Liceul „Ioan Slavici“ din Panciu. În 1991, a început să predea la Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, de unde s-a pensionat. De-a lungul carierei, a fost și inspector de limba și literatura română pentru un an. Elevii și colegii săi îl apreciau pentru generozitatea și dăruirea cu care își exercita profesia.

Într-un interviu din 1999, difuzat la postul local de televiziune Tele M, Grigore Ciucă mărturisea: „Consider că, în viața mea, catargul principal a fost profesia. Este imposibil să faci această profesie fără înțelegerea vârstei și fără o mare iubire față de copii. Am avut puterea să dăruiesc și am dăruit din toată inima, dar nu am fost un profesor comod“.

Grigore Ciucă s-a născut pe 18 octombrie 1941, în comuna Curtișoara, județul Dolj, și a decedat pe 12 noiembrie 2001, la vârsta de 60 de ani. Într-o scrisoare adresată familiei, Vasile Țăranu, un fost elev, își amintea cum datorită profesorului Ciucă nu a părăsit liceul în ultimii doi ani, când nu mai avea bursă.

Prof. Adriana Zâna Ioniță a descris într-un articol intitulat „Mica plecare“ ultima întâlnire cu Grigore Ciucă, subliniind demnitatea și grația cu care și-a luat rămas-bun de la colegii săi după 36 de ani dedicați învățământului.

Profesorul Maria Țigău, fosta directoare a Liceului Tehnologic Economic-Administrativ Piatra-Neamț, l-a descris pe Grigore Ciucă drept un „om, intelectual și pedagog rafinat, curat, puternic, menit biruințelor creative, durabile”. Prof. dr. Gianina Buruiană a adăugat că Grigore Ciucă era un „om de o distincție și un rafinament intelectual ieșite din comun, de o sensibilitate artistică deosebită, un profesor care se mistuia în pasiunea sa pentru literatură, proză dar mai ales poezie“.

Simpozionul va fi un prilej de a celebra viața și cariera unui profesor care a marcat în mod profund învățământul nemțean și național, lăsând în urmă o moștenire valoroasă.

Denisa POPA