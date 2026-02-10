Simpozion de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”

În contextul celebrării Anului Constantin Brâncuși, un reper major pentru cultura română și patrimoniul artistic universal, Centrul de Cultură „George Apostu”, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii, devine puntea de legătură între sacralitatea gestului brâncușian și dinamismul artei contemporane, prin organizarea Simpozionului de creație „Forma Esenței. Brâncuși și generația contemporană”, în perioada 12–20 februarie 2026, pe multiple paliere: pictură, grafică, sculptură și multimedia.

Omagiind opera și filosofia lui Constantin Brâncuși, evenimentul propune o întoarcere la esența actului artistic, unde libertatea formei, forța simbolului și gestul creator devin repere fundamentale pentru artiștii contemporani.

La această ediție participă artiștii Ilinca Mihăilă, Mircea Cuza, Maria Rădulescu, Alina Bobeică, Mircea Hristescu, Teodor Zaica, Andrei Bălan și Gabriel Popa.

Simpozionul se desfășoară sub îngrijirea științifică a criticului de artă dr. Luiza Barcan și a prof. univ. dr. Petru Lucaci, Președinte UAPR. Curatorii simpozionului sunt Ovidiu Ungureanu, director al Centrului de Cultură „George Apostu”, și Dionis Pușcuță, Șef secție artă, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău.

Activitățile de creație se vor desfășura în spațiile Centrului de Cultură „George Apostu”, iar programul simpozionului include vizite în spații culturale, masterclass-uri cu elevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău și realizarea unei expoziții finale, de ZIUA NAȚIONALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI, care va fi vernisată în data de 19 februarie 2026, la Muzeul de Artă Contemporană „George Apostu”.

„Prin organizarea acestui simpozion, Centrul oferă cadrul ideal pentru ca mesajul lui Brâncuși să fie redescoperit de noile generații de artiști. Ne propunem ca lucrările rezultate să fie itinerate pe tot parcursul anului 2026 în mai multe orașe din țară – Moinești, Buhuși, Piatra Neamț, Iași și Târgu-Jiu – această călătorie artistică culminând cu expoziții la București, în parteneriat cu Biblioteca Naţională a României şi Ministerul Culturii, precum și la Galeria Romană, promovând dialogul dintre moștenirea brâncușiană și expresiile artistice contemporane”, a adăugat Ovidiu Ungureanu, directorul Centrului de Cultură „George Apostu”.

Sursa: Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău