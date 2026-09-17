Siegfried Mureșan, propus pentru funcția de premier. A acceptat desemnarea pe Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat joi, 17 septembrie, propunerea pentru funcția de premier, după 135 de zile de interimat la conducerea Guvernului. Nominalizarea este europarlamentarul Siegfried Mureșan.

La momentul anunțului, șeful statului a precizat că Mureșan a cerut un răgaz pentru a lua o decizie, înainte de emiterea decretului de desemnare pentru funcția de premier. Ulterior, europarlamentarul a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că acceptă propunerea.

„Am ales să propun persoana care are cele mai multe voturi posibile”, a declarat Nicușor Dan, care a arătat că, în urma consultărilor cu partidele parlamentare, nu s-a conturat o majoritate clară.

Președintele a criticat modul în care formațiunile politice au gestionat perioada de criză: „Partidele nu au fost preocupate de rezolvarea crizei, au fost orientate spre o abordare electorală”.

Înaintea anunțului oficial au circulat mai multe nume pentru postul de premier, printre care Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu, Victor Ponta și Robert Sighiartău.

Cine este Siegfried Mureșan

Siegfried Mureșan este europarlamentar, cu experiență în instituțiile europene și în domeniul politicilor economice. A absolvit Academia de Studii Economice din București și a urmat un masterat în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin.

A beneficiat de o bursă a Parlamentului german, apoi a lucrat ca consilier în Bundestag. Din 2009 activează la Bruxelles, unde a lucrat în Parlamentul European și în cadrul Partidului Popular European.

După emiterea decretului de desemnare, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție perioada constituțională pentru a negocia formula noului Cabinet și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.