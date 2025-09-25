ADMINISTRAȚIEACTUALITATENEAMȚ

Sidepol, un sindicat al polițiștilor amenință cu blocarea sistemului în lipsa consultărilor privind reforma MAI

de Valentin Balanescu

Sindicatul polițiștilor Sidepol a emis joi un avertisment ferm către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), amenințând cu „măsuri radicale de protest și blocarea sistemului” dacă reforma anunțată de minister nu va face obiectul unor consultări prealabile cu reprezentanții angajaților.

Conform declarațiilor sindicaliștilor, reforma pe care ministrul de Interne urmează să o anunțe luni nu a fost discutată cu reprezentanții polițiștilor și riscă să fie „doar o fațadă contabilă, o nouă organigramă colorată frumos, menită să dea impresia de schimbare, dar care nu rezolvă problemele reale din teren”.

De ce sunt nemulțumiți polițiștii?

Sidepol a identificat mai multe probleme structurale care, în opinia lor, sunt ignorate de actuala reformă:

  • Zeci de mii de posturi vacante în cadrul ministerului
  • Polițiști suprasolicitați, care sunt obligați să facă munca a „doi sau trei colegi dispăruți din schemă”
  • Logistică învechită, incapabilă să țină pasul cu realitățile actuale
  • Exod constant al profesioniștilor bine pregătiți
  • Lipsa predictibilității pentru angajații din sistem

Să nu uităm că în 2023 Ministerul Afacerilor Interne a mai trecut printr-o așa-zisă reformă, care nu a adus niciun efect vizibil și de impact pozitiv„, au subliniat sindicaliștii, considerând că precedenta reorganizare a fost doar o „cosmetizare instituțională„.

În acest context, reprezentanții Sidepol solicită o întâlnire de urgență cu oficialii ministerului înainte ca noile măsuri să fie anunțate oficial. În caz contrar, aceștia sunt pregătiți să declanșeze proteste și să blocheze sistemul, ceea ce ar putea afecta semnificativ activitatea polițienească la nivel național.

Ministerul Afacerilor Interne nu a oferit deocamdată un răspuns oficial la solicitările sindicatului.

Revendicări în oglindă și critici privind modul în care se pregătește ”reforma” în domeniu au venit de mai mult timp din partea unui alt sindicat al polițiștilor – Diamantul– al cărui lider, Vitalie Josanu, a fost dat afară din sistem tocmai pentru luări de poziție critice față de conducerea Poliției și minister.

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
