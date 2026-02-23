Și au fost Serbările Zăpezii, ediție de colecție 2026!

O mare de turiști din toate colțurile țării a luat cu asalt pârtia de schi, cea de săniuș și facilitățile din Durău Park și Stațiunea Durău, pe parcursul celor două săptămâni, 13 – 22 februarie 2026, când au avut loc Serbările Zăpezii, ediția nouă cu numărul V.

Muzică de calitate, atmosferă de vis și concerte live

O ediție de colecție, care a însemnat, pe lângă bună dispoziție, zăpadă din belșug și sporturi de iarnă, concursuri cu premii, mascote și mega spectacole live ale unora dintre cei mai apreciați artiști ai momentului: Florian Rus, Viorica Macovei, Ansamblul Folcloric “ Codrii Neamţului “, Alesis Alina Romeo, Randi, Los Anonimos, ADDA, Ioana Ignat, Edward Sandală, Connect-R și Johny Romano.

DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad au întreținut în permanență atmosfera cu muzică de calitate, ritmuri moderne de dans și de încălzire, rotunzind cercul distracției, zi de zi, oră de oră.

Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România

Energie, mișcare, spirit de competitivitate, Cristiane, coborâre și slalom, multă zăpadă, snow -boarding, aglomerație, râsete, premii și felicitări – cam așa s-ar putea sintetiza atmosfera de la Cupa Serbările Zăpezii powered by Fischer România.

Competițiile – de schi și snow – board, dedicate atât copiilor, cât și adulților, au înfierbântat atmosfera, concurenții fiind susținuți cu fervoare de pe margine, de către prieteni și familie. Au fost acordate o mulțime de cupe, medalii și diplome marii majorități a schiorilor participanți, în aplauzele frenetice ale susținătorilor.

Tombolă cu premii, surprize calde și dulce

Organizatorii – Durău Park și partenerii săi oficiali, au pregătit o mulțime de surprize plăcute participanților, de la muzică, la concursuri cu premii, tombolă și alte surprize ce au încălzit atmosfera și au transformat cele zece zile de distracție într-un tot unitar, cu amintiri bune de povestit la gura sobei, în anotimpurile ce vor veni și de postat pe site -urile de socializare.

“Mulțumiri înzecite partenerilor noștri oficiali: Fischer România, Vitamin Aqua, Danlin XXL, Cybernet Autocenter, Dinamic92, Marsat, Mihoc Oil, Aldy Topia, Aerodrom Zănești, Gustări Spațiale, dar și celor locali: Avcon Store, Pensiunea Antia, Tabăra ArtEd, Vila Alpin, Pensiunea Agnes, Pensiunea Georgiana, Pensunea La Martin, Taverna Ceahlău, 4Steps, Cabana Bistrița, Cabana Fântânele, Cabana Dochia, Mara Marsat, TCE Agricultura, System PRO și Dolinex.

Distracția s-a desfășurat în condiții de siguranță pentru că alături de noi au fost, ca totdeauna, Salvamont Neamț și Jandarmeria Montană, cărora le suntem recunoscători!”, spune George Chiriac, reprezentantul organizatorilor.

Distracția continuă pe pârtii – în Vacanța de schi!

Serbările Zăpezii s-au încheiat, dar distracția continuă pe pârtii în vacanța de schi a elevilor.

Vă așteptăm cu cei mici, cu prietenii, cu întreaga familie să faceți îngerași și oameni de zăpadă, să schiați, să vă luați porția de adrenalină la tubing și alte echipamente de iarnă.

Să scriem împreună noi pagini în cartea recordurilor la distracție pe și cu zăpadă!