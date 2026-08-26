Și-a ucis tatăl în plină stradă, acum cere clemența judecătorilor. Vlad Verdeș rămâne în arest preventiv

Instanța de judecată din cadrul Tribunalului Neamț sesizată cu verificarea măsurii preventive în cazul lui Vlad Verdeș, acuzat de uciderea tatălui, polițistul Ciprian Verdeș, a menținut privarea de libertate a tânărului. Decizia vine în contextul în care procurorii au finalizat urmărirea penală și l-au trimis în judecată pentru mai multe infracțiuni (amănunte aici). Cea mai gravă dintre acestea, omorul calificat, este pedepsit de normele legale în vigoare cu închisoarea de la 15 la 25 de ani. În ședința din 25 august judecătorul de drepturi și libertăți a analizat și solicitarea acuzatului care solicitase înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Cererea a fost respinsă ca nefondată. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Dat fiind faptul că s-a finalizat urmărirea penală și dosarul a ajuns la judecată, cauza intră în procedură de cameră preliminară în care se verifică legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor efectuate de organele de urmărire penală. Apoi procesul intră în linie dreaptă cu administrări de probe și audieri de martori în vederea stabilirii vinovăției sau nevinovăției celui deferit justiției. Instanța are rolul de a verifica măsura preventivă ori de câte ori aceasta este aproape de expirare.

Fapta de o violență extremă a avut loc pe 1 iunie, de Ziua Copilului, și a doua zi de Rusalii. S-a întâmplat la kilometrul 0 din Piatra Neamț la o oră la care strada era foarte animată. Cercetările au stabilit că agresiunea a fost premeditată și în aceeași zi Vlad Verdeș a venit cu trenul de la București, înarmat cu un briceag cu lama de 34 de centimetri. Sub pretextul că vrea să se împace cu părinții, a sunat la interfon și și-a chemat tatăl în fața blocului. Victima a venit fără a fi înarmată și a fost surprinsă de ploaia de lovituri aplicată de fiu. Chiar dacă au fost martori oculari și s-a cerut ajutor imediat, polițistul Ciprian Verdeș nu a mai putut fi salvat, fiind înjunghiat de 23 de ori (amănunte aici și aici).

(G. S.)