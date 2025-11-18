SHUT DOWN INTERNET: Cloudflare paralizează giganții tehnologici! X, ChatGPT și Spotify, Deepseek, Claude AI, Grok , site-uri de servicii și de știri din România

O pană globală la Cloudflare a zguduit internetul — vulnerabilitatea infrastructurii digitale este încă o dată expusă dur.
Pe 18 noiembrie 2025, Cloudflare — furnizorul esențial de infrastructură și securitate pe Internet — a suferit o defecțiune masivă, paralizând sute de mii de site-uri și aplicații. The Guardian+2Reuters+2
Ce s-a întâmplat:
- La aproximativ 11:20 UTC (13.20 ora României) Cloudflare a semnalat o creștere bruscă și neobișnuită de trafic către unul dintre serviciile sale, ceea ce a provocat erori grave în rețea. Reuters+2The Guardian+2
- Ca urmare, utilizatorii au primit frecvent mesaje de tip “500 Internal Server Error”, iar accesul la site-uri majore a devenit dificil sau imposibil. AP News+1
- Cloudflare a declarat că lucrătorii („engineers”) lucrează „all hands on deck” (toate forțele) pentru remediere. The Guardian+1
Cine a fost afectat?
Printre platformele lovite de această pană se numără: X (fostul Twitter) Reuters+1, ChatGPT / OpenAI AP News, Spotify (raportat de utilizatori) Reddit+1, Canva, Perplexity AI, Gemini, League of Legends și altele. Reuters+1.
De asemenea, serviciile Cloudflare proprii (Dashboard, API) au fost afectate. AP News
Importanța defecțiunii:
- Dependență critică
Cloudflare nu este doar un serviciu oarecare: oferă CDN (rețea de livrare conținut), protecție DDoS, DNS și alte servicii fundamentale. Pierderea sa, chiar temporară, afectează o parte semnificativă din internet. The Guardian
- Fragilitatea infrastructurii
Incidentul subliniază cât de centralizat este Internetul: foarte multe servicii mari depind de câțiva jucători cheie. Dacă unul dintre ei cade, efectele sunt dramatice. The Guardian
- Riscuri operaționale și de securitate
Este un semnal de alarmă pentru companii: trebuie să-și reevalueze arhitectura de infrastructură și redundanța. Potențialele riscuri includ nu doar erori tehnice, ci și atacuri cibernetice bine țintite.
Ce spun experții și Cloudflare
-Cloudflare susține că a identificat problema și a început să aplice un fix, dar avertizează că „nivelurile de eroare pot rămâne peste normal” până la revenirea completă. AP News
-Conform CRN, Cloudflare a raportat „un spike masiv de CPU” care ar fi cauzat căderea principalelor sisteme. CRN
-Potrivit raportărilor de pe rețele sociale și Reddit, unii utilizatori au observat că serviciile Access și Warp au fost restaurate, dar nu toate serviciile au revenit imediat la normal. Reddit+1
Este o problemă recurentă?
Da — nu este pentru prima dată când Cloudflare se confruntă cu un incident major:
-Pe 12 iunie 2025, a existat o pană de aproximativ 2 ore și 28 de minute care a afectat servicii precum Workers KV, WARP, Access, Turnstile și altele. Cauza: o defecțiune în infrastructura de stocare. The Cloudflare Blog
-Potrivit unui post-mortem, problema de atunci venea de la un furnizor terț al Cloudflare, ceea ce ridică întrebări despre lanțul de dependență. ilert.com.
Consecințe pe termen lung?
- Încrederea utilizatorilor poate fi afectată în cloud centralizat: Evenimente ca acesta ar putea încuraja companiile să caute soluții multi-cloud sau arhitecturi mai descentralizate.
- Riscuri pentru securitate: Dacă întreruperile devin frecvente, devine mai grav să te bazezi pe un singur furnizor pentru protecție critică.
- Impact economic: Platforme mari (X, OpenAI, etc.) pot pierde bani, utilizatori și reputație în cazul unor astfel de căderi masive.
În concluzie, acesta nu e doar un „hiccup” tehnic: este un semnal de alarmă uriaș. Internetul e mai vulnerabil decât credem.