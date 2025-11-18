Stiri fierbintiACTUALITATESOCIAL

SHUT DOWN INTERNET: Cloudflare paralizează giganții tehnologici! X, ChatGPT și Spotify, Deepseek, Claude AI, Grok , site-uri de servicii și de știri din România

de Vlad Bălănescu

CloudflareO pană globală la Cloudflare a zguduit  internetul — vulnerabilitatea infrastructurii digitale este încă o dată expusă dur.

Pe 18 noiembrie 2025, Cloudflare — furnizorul esențial de infrastructură și securitate pe Internet — a suferit o defecțiune masivă, paralizând sute de mii de site-uri și aplicații. The Guardian+2Reuters+2

Ce s-a întâmplat:

  • La aproximativ 11:20 UTC (13.20 ora României) Cloudflare a semnalat o creștere bruscă și neobișnuită de trafic către unul dintre serviciile sale, ceea ce a provocat erori grave în rețea. Reuters+2The Guardian+2
  • Ca urmare, utilizatorii au primit frecvent mesaje de tip “500 Internal Server Error”, iar accesul la site-uri majore a devenit dificil sau imposibil. AP News+1
  • Cloudflare a declarat că lucrătorii („engineers”) lucrează „all hands on deck” (toate forțele) pentru remediere. The Guardian+1

Cine a fost afectat?

Printre platformele lovite de această pană se numără: X (fostul Twitter) Reuters+1, ChatGPT / OpenAI AP News, Spotify (raportat de utilizatori) Reddit+1, Canva, Perplexity AI, Gemini, League of Legends și altele. Reuters+1.

De asemenea, serviciile Cloudflare proprii (Dashboard, API) au fost afectate. AP News

Importanța defecțiunii:

  1. Dependență critică
    Cloudflare nu este doar un serviciu oarecare: oferă CDN (rețea de livrare conținut), protecție DDoS, DNS și alte servicii fundamentale. Pierderea sa, chiar temporară, afectează o parte semnificativă din internet. The Guardian
  2. Fragilitatea infrastructurii
    Incidentul subliniază cât de centralizat este Internetul: foarte multe servicii mari depind de câțiva jucători cheie. Dacă unul dintre ei cade, efectele sunt dramatice. The Guardian
  3. Riscuri operaționale și de securitate
    Este un semnal de alarmă pentru companii: trebuie să-și reevalueze arhitectura de infrastructură și redundanța. Potențialele riscuri includ nu doar erori tehnice, ci și atacuri cibernetice bine țintite.

Ce spun experții și Cloudflare

-Cloudflare susține că a identificat problema și a început să aplice un fix, dar avertizează că „nivelurile de eroare pot rămâne peste normal” până la revenirea completă. AP News

-Conform CRN, Cloudflare a raportat „un spike masiv de CPU” care ar fi cauzat căderea principalelor sisteme. CRN

-Potrivit raportărilor de pe rețele sociale și Reddit, unii utilizatori au observat că serviciile Access și Warp au fost restaurate, dar nu toate serviciile au revenit imediat la normal. Reddit+1

Este o problemă recurentă?

Da — nu este pentru prima dată când Cloudflare se confruntă cu un incident major:

-Pe 12 iunie 2025, a existat o pană de aproximativ 2 ore și 28 de minute care a afectat servicii precum Workers KV, WARP, Access, Turnstile și altele. Cauza: o defecțiune în infrastructura de stocare. The Cloudflare Blog

-Potrivit unui post-mortem, problema de atunci venea de la un furnizor terț al Cloudflare, ceea ce ridică întrebări despre lanțul de dependență. ilert.com.

Consecințe pe termen lung?

  • Încrederea utilizatorilor poate fi afectată în cloud centralizat: Evenimente ca acesta ar putea încuraja companiile să caute soluții multi-cloud sau arhitecturi mai descentralizate.
  • Riscuri pentru securitate: Dacă întreruperile devin frecvente, devine mai grav să te bazezi pe un singur furnizor pentru protecție critică.
  • Impact economic: Platforme mari (X, OpenAI, etc.) pot pierde bani, utilizatori și reputație în cazul unor astfel de căderi masive.

În concluzie, acesta nu e doar un „hiccup” tehnic: este un semnal de alarmă uriaș. Internetul e mai vulnerabil decât credem.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
