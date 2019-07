Muzeul de Artă Piatra-Neamț va găzdui, în perioada 12 iulie-6 august, expoziţia “The Backstage”, rod al colaborării artistei israeliene Shirley Siegal cu artista și curatorul Silvia Trăistariu. Proiectul este unul itinerant, a fost creat în colaborare cu artiști din întreaga lume și a fost expus la New York, Toronto, New Delhi, Chandigarh (India), Amsterdam, Londra, Bratislava și Israel. Vernisajul va avea loc vineri, 12 iulie, de la ora 16:30, prezentarea aparţinând criticului Emil Nicolae.

“Expoziția își propune să aducă în atenție faptul că istoria este făcută și de oamenii tăcuți, simpli, care sunt de obicei ignorați, în special femeile. Ele pot fi văzute ca oamenii din culise. Fără contribuția lor, evenimentele principale, nu ar putea avea loc niciodată. Picturile în ulei pe platouri de ceramică sunt portrete ale femeilor de astăzi din mediul multicultural, fiecare portret având o poveste. Ideea unei întâlniri multiculturale care restaurează importanța femeii în istorie este suținută de texte și mesaje «scrise» pe pânze și expuse pe simezele sălii de expoziție”, a declarat muzeograful Silvia Trăistariu.

Shirley Siegal este artist, arheolog, lector și instructor de artă. Realizează proiecte internaționale de artă și colaborează cu artiști și cercetători din universități din întreaga lume. Arta sa este influențată de cunoștințele sale de istorie și arheologie, dar și de evenimentele contemporane și interesează identitatea femeilor în trecut și în prezent. Shirley Siegal are o diplomă de masterat în arheologie și studii muzeografice la Universitatea Ebraică din Ierusalim. Are o activitate artistică ce însumează peste 30 de expoziții personale și colective internaționale, prelegeri în conferințe internaționale și rezidențe de artă. În 2016 a fost selectată de Ministerul Afacerilor Externe Israelian pentru a participa la rezidența de artă din Ducley Art Center, Montenegro. Lucrările sale au fost apreciate obținând premii în competiții internaționale ca “Strokes of Genius 9” sau “Show Your World “, New York (2015, 2016). (M.C.)