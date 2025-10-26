Sfințirea picturii Catedralei Naționale, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I

Sfințirea picturii Catedralei Naționale are loc astăzi, 26 octombrie 2025, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și a Patriarhului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Evenimentul reunește un sobor alcătuit din 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, alături de peste 10.000 de pelerini veniți din țară.

Programul liturgic va începe la ora 7:30 cu Sfânta Liturghie, urmată de ceremonia de sfințire a picturii între orele 10:30 și 12:30. În catedrală participă 2.500 de invitați oficiali, iar în spațiul din jurul Catedralei sunt așteptați peste 8.000 de credincioși veniți în grupuri organizate din toate eparhiile țării. Ceilalți pelerini pot urmări slujba pe ecranele amplasate în apropierea Catedralei, în zonele Pieței Arsenalului, Străzii Izvor și Căii 13 Septembrie.

După ceremonia oficială, închinarea în Sfântul Altar se va face în etape: mai întâi invitații, apoi grupurile organizate, iar pelerinii veniți individual vor putea intra începând cu ora 20:00. Catedrala Națională va rămâne deschisă pentru închinare zi și noapte până vineri, 31 octombrie. Accesul se face pe baza unui act de identitate și a unui ecuson oferit de organizatori, fără de care intrarea nu este permisă.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, Brigada Rutieră a instituit restricții de circulație pe arterele din jurul Catedralei, de la miezul nopții până la ora 22:00. Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Strada Izvor și Bulevardul Națiunile Unite sunt printre străzile unde traficul este închis. Peste 800 de jandarmi sunt prezenți pentru a asigura ordinea publică și buna desfășurare a evenimentului.

În sprijinul acestora, Poliția Capitalei și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov participă cu echipaje de ordine, rutieră și intervenție. Polițiștii dirijează circulația și coordonează accesul, iar jandarmii gestionează fluxurile de pelerini și mențin zonele de siguranță din jurul Catedralei. Echipajele SMURD și ISU sunt amplasate în apropiere, pregătite să intervină în cazuri medicale sau alte urgențe. Întregul dispozitiv rămâne activ până seara, la ora 22:00.

Pelerinii sunt sfătuiți să aibă haine călduroase, încălțăminte comodă și pelerine de ploaie, să evite umbrelele și să nu blocheze căile de acces. Este interzisă intrarea cu obiecte ascuțite, sticle de sticlă, substanțe inflamabile, aparate foto profesionale sau bagaje voluminoase. În zona Catedralei sunt amenajate puncte de prim ajutor, toalete ecologice și standuri cu obiecte bisericești.

Slujba de sfințire are loc în aceeași perioadă cu tradiționalul pelerinaj la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Racla sa este expusă la Catedrala Patriarhală până pe 29 octombrie, alături de moaștele Sfântului Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Pelerinajul, organizat anual, reunește mii de credincioși din toată țara, de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, prăznuit pe 27 octombrie. Anul acesta, Sfânta Liturghie arhierească va fi oficiată de Patriarhul Daniel împreună cu Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și ierarhii Sfântului Sinod.

Catedrala Națională, amplasată pe Dealul Arsenalului, este cel mai mare edificiu religios din România și unul dintre cele mai mari din Europa de Est. Construcția a început în 2010, iar piatra de temelie a fost sfințită în 2007. Ideea unei Catedrale Naționale a apărut încă din 1884, în timpul domniei Regelui Carol I, ca simbol al recunoștinței față de eroii care au luptat pentru independență și unitate. Amplasamentul actual a fost stabilit în 2005, iar în 2018 a fost sfințit altarul.

Catedrala are două hramuri: Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor și Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Edificiul, construit în stil bizantin, îmbină arhitectura tradițională cu tehnologii moderne, fiind conceput ca simbol al unității naționale și al recunoștinței față de jertfa generațiilor trecute.

Foto: basilica.ro