Sfârșit tragic pentru un bărbat din Cândești

Un bărbat în vârstă de 73 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-o căruță pe care o conducea pe un teren accidentat din localitatea Cândești. Incidentul s-a petrecut joi, 12 martie, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili cu exactitate împrejurările tragediei.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în jurul orei 14:00, oamenii legii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost alertați printr-un apel la 112. Persoana care a sunat a anunțat că un bărbat a căzut dintr-o căruță și este inconștient.

Din primele verificări efectuate la fața locului a reieșit că bărbatul conducea atelajul hipo pe un teren accidentat din Cândești, moment în care ar fi căzut, rămânând inconștient.

La locul incidentului a ajuns un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, care a început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Neamț, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, în cadrul unui dosar penal.

Denisa POPA