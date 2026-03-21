Sfârșit tragic la Bozieni: o femeie a murit după ce a căzut într-o latrină

de Popa Denisa

Un incident grav s-a produs astăzi, în jurul orei 11:20, în comuna Bozieni, unde o femeie în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o latrină din curtea unei gospodării.

Apelul la 112 a mobilizat de urgență echipaje de intervenție de la Punctul de lucru Poienari, cu o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, precum și un echipaj SMURD TIM din cadrul Detașamentului de pompieri Roman. La fața locului au intervenit și polițiști.

Până la sosirea pompierilor, femeia a fost scoasă din latrină de către cetățeni. Aceasta era în stare de inconștiență, iar echipajele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul de pe ambulanța SMURD fiind nevoit să declare decesul.

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
