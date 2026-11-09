Serviciile din unitățile ANAF evaluate de cetățeni prin scanarea unui cod QR – chestionarul este anonim

Serviciile oferite de funcționarii Fiscului vor putea fi evaluate de cetățeni printr-un chestionar accesibil prin cod QR afișat în unitățile teritoriale. Agenția Națională de Administrare Fiscală va evalua experiența directă a contribuabililor în relația cu unitatea fiscală la care se adresează, pentru identificarea aspectelor care funcționează eficient și a celor care necesită îmbunătățiri. „Chestionarul accesibil prin scanarea codului QR vizează exclusiv experiența contribuabilului în cadrul interacțiunii cu unitatea fiscală din județul sau localitatea în care a beneficiat de servicii, și nu o evaluare generală a activității ANAF la nivel național. Astfel, fiecare evaluare este asociată unității fiscale în care a avut loc interacțiunea, ceea ce permite identificarea punctuală a problemelor și a aspectelor care necesită îmbunătățiri la nivel local”, anunță ANAF.

Vor fi colectate informații referitoare la experiența concretă a contribuabililor în relația cu unitatea fiscală, fiind urmărite în principal, timpul de așteptare, amabilitatea și profesionalismul personalului, claritatea informațiilor și explicațiilor oferite, stadiul soluționării solicitării, precum și eventualele dificultăți întâmpinate. Se urmărește identificarea situațiilor în care cetățenii au fost nevoiți să revină de mai multe ori pentru aceeași solicitare și a motivelor care au determinat aceste interacțiuni repetate. „Contribuabilii își exprimă gradul general de satisfacție față de serviciile primite în unitatea fiscală respectivă și au posibilitatea de a transmite propuneri privind aspectele care ar trebui îmbunătățite cu prioritate. Chestionarul este anonim, se completează în aproximativ două minute, iar răspunsurile nu influențează soluționarea solicitărilor adresate administrației fiscale”, mai arată sursa citată.

Feedbackul primit nu reprezintă o apreciere generală asupra instituției, ci un instrument de evaluare a calității serviciilor oferite efectiv contribuabililor la nivel local. Obiectivul ANAF este ca fiecare unitate fiscală să ofere servicii mai eficiente, informații clare și o interacțiune bazată pe profesionalism, respect și orientare către contribuabil. Prin introducerea acestui mecanism, ANAF urmărește transformarea evaluărilor primite în măsuri concrete pentru reducerea timpilor de așteptare, simplificarea interacțiunilor și îmbunătățirea calității serviciilor în unitățile fiscale. ANAF încurajează cetățenii să evalueze experiența avută la unitatea fiscală la care s-au adresat, astfel încât măsurile de îmbunătățire să răspundă nevoilor reale identificate la nivel local.