Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia

de Vlad Bălănescu

Duminică seara, 22 februarie 2026, s-a scris pe zăpadă finalul extraordinar al ediției cu numărul V al Serbărilor Zăpezii, cu mega concerte live, bucurie, nostalgii și un mirific foc de artificii!

Oameni calzi, muzică de calitate, atmosferă entuziastă, concursuri cu premii, mascote, foto shoot-uri, totul pe un fundal alb, cu maiestosul Ceahlău străjuind în zare.

Alături de noi, a fost pe parcursul celor zece zile de serbări, Aerodrom Zănești și Aldy Topia Roman– parteneri oficiali cărora le mulțumim!Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy TopiaA.C.

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
