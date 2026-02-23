Serbările Zăpezii – o călătorie de poveste cu Aerodrom Zănești și Aldy Topia

Duminică seara, 22 februarie 2026, s-a scris pe zăpadă finalul extraordinar al ediției cu numărul V al Serbărilor Zăpezii, cu mega concerte live, bucurie, nostalgii și un mirific foc de artificii!

Oameni calzi, muzică de calitate, atmosferă entuziastă, concursuri cu premii, mascote, foto shoot-uri, totul pe un fundal alb, cu maiestosul Ceahlău străjuind în zare.

Alături de noi, a fost pe parcursul celor zece zile de serbări, Aerodrom Zănești și Aldy Topia Roman– parteneri oficiali cărora le mulțumim! A.C.