Serbările Zăpezii la Durău Park – energie de la Vitamin Aqua!

Aer curat, distracție maximă și adrenalină – la Durău Park, pe pârtie și la tubing, la săniuș și la food court, într-un decor hibernal ce îți taie răsuflarea.

Veniți și în zilele următoare să vă reîncărcați bateriile cu Vitamin Aqua – partener oficial al celei de-a V-a ediții a Serbărilor Zăpezii – 2026!

***

Nimic mai simplu când e iarnă: urcați în mașină și parcați în Stațiunea Durău, cât mai aproape de Durău Park! Pentru a vă bucura nu numai de priveliște și jocurile celor mici, la locul special de joacă dedicat lor, ci și de antren cu muzică de cea mai bună calitate, entuziasm și căzături artistice pe pârtie demne de imortalizat pe Facebook, Tiktok sau Instagram!

Nicio zi de vacanță fără Durău Park și distracția pentru întreaga familie! Vă așteptăm să desenați îngerași pe zăpadă, să faceți slalom printre zilele de săniuș și schi, aici, în Stațiunea Durău unde distracția și-a făcut abonament!