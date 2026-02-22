EVENIMENTACTUALITATESOCIAL

Serbările Zăpezii ediție de colecție 2026 – se apropie de sfârșit

de Vlad Bălănescu

Durău Park a reușit performanța de a aduna la această ediție, a V-a, a tradiționalelor Serbări ale Zăpezii, o mare de turiști. Oameni frumoși, calzi veniți din toate colțurile țării, au schiat, au dansat, au râs, au participat la competiții sportive de schi, și -au lăsat grijile cotidiene acasă și s-au distrat fără inhibiții.

 

Iubitorii sporturilor de iarnă și -au dat întâlnire cu buna dispoziție pe pârtii, în zona de food court și, în special, seara, la mega concertele de pe scenă.

 

Mulțumim partenerului nostru oficial, Gustări Spațiale, care i-a făcut pe oaspeți să se simtă în al nouălea cer!

Vă așteptăm și în această seară la un concert viu, plin de energie cu Los Anonimos, Johnny Romano și Connect -R!

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
