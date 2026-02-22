Serbările Zăpezii ediție de colecție 2026 – se apropie de sfârșit

Durău Park a reușit performanța de a aduna la această ediție, a V-a, a tradiționalelor Serbări ale Zăpezii, o mare de turiști. Oameni frumoși, calzi veniți din toate colțurile țării, au schiat, au dansat, au râs, au participat la competiții sportive de schi, și -au lăsat grijile cotidiene acasă și s-au distrat fără inhibiții.

Iubitorii sporturilor de iarnă și -au dat întâlnire cu buna dispoziție pe pârtii, în zona de food court și, în special, seara, la mega concertele de pe scenă.

Mulțumim partenerului nostru oficial, Gustări Spațiale, care i-a făcut pe oaspeți să se simtă în al nouălea cer!

Vă așteptăm și în această seară la un concert viu, plin de energie cu Los Anonimos, Johnny Romano și Connect -R!