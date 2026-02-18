ACTUALITATEEVENIMENTNEAMȚ

Serbările Zăpezii, ediția a V-a, zile de vis la Durău Park!

de Croitoru Angela

Atmosferă de vacanță, cu multă zăpadă, imagini feerice de iarnă cu bătrânul munte Ceahlău străjuind pârtia de schi de la Durău Park, oportunități de recreere pentru tine și întreaga ta familie la ediția a V-a din Serbările Zăpezii!

 

Te așteptăm să te alături distracției, fie că ești pasionat de schi, snow- boarding sau doar de săniuță!

Distracție pentru toți: pârtie de schi și snow- board, pârtie de săniuș; sistem de urcare automatizat (teleschi, bandă transportoare sănii); loc de joacă pentru copii, tubing; concursuri, tombolă, muzică de calitate cu DJ; meniuri și băuturi calde și reci, surprize.

***

Continuă distracția și mega concertele și în weekend-ul acesta, 20 – 22 februarie, la scena de la baza pârtiei:

  • 20 Februarie: ADDA
  • 21 Februarie: Ioana Ignat și Edward Sanda
  • 22 Februarie: Connect -R, Johny Romano și Los Anonimos!

Atmosfera pe pârtie va fi întreținută zilnic, cu muzică de cea mai bună calitate de DJ Ionuț Tofan & DJ Vlad.

***

Mulțumim SC Danlin XXL, un partener important al Serbărilor Zăpezii, care a fost un real sprijin în organizarea ediției cu numărul 5!

Serbările Zăpezii, ediția a V-a, zile de vis la Durău Park!

Vă așteptăm pe pârtie, să aveți parte de zile memorabile și distracție cât cuprinde!

Angela Croitoru

