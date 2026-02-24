Serbările zăpezii, ediția a V-a, 2026 – partenerii locali

S-a mai încheiat o ediție de poveste a Serbărilor Zăpezii, cea cu numărul V, desfășurată în perioada 13 – 22 februarie 2026. Mulțimea de oaspeți ajunși pe pârtii, la schi, snow- board, săniuș sau tubing a fost întâmpinată, de fiecare dată, cu surprize plăcute, cu idei îndrăznețe, cu modalități tot mai elaborate de petrecere a timpului liber.

Astfel, turiștii au petrecut momente de neuitat, au adunat amintiri de pus în ramă, au socializat, au postat pe Facebook, Instagram sau Tiktok imagini unice, având în fundal, bătrânul și legendarul munte Ceahlău – străjuind la linia orizontului.

Ne luăm rămas bun de la Serbările Zăpezii, până la o ediție viitoare, nu înainte de a le mulțumi partenerilor noștri locali: Avcon Store, Pensiunea Antia, Tabăra ArtEd, Vila Alpin, Pensiunea Agnes, Pensiunea Georgiana, Pensunea La Martin, Taverna Ceahlău, 4Steps, Cabana Bistrița, Cabana Fântânele, Cabana Dochia, Mara Marsat, TCE Agricultura, System PRO și Dolinex. Le mulțumim și îi așteptăm alături de noi și la următoarea ediție!