Serbările zăpezii, ediția a V-a, 2026 – partenerii locali

de Vlad Bălănescu

S-a mai încheiat o ediție de poveste a Serbărilor Zăpezii, cea cu numărul V, desfășurată în perioada 13 – 22 februarie 2026. Mulțimea de oaspeți ajunși pe pârtii, la schi, snow- board, săniuș sau tubing a fost întâmpinată, de fiecare dată, cu surprize plăcute, cu idei îndrăznețe, cu modalități tot mai elaborate de petrecere a timpului liber.

Astfel, turiștii au petrecut momente de neuitat, au adunat amintiri de pus în ramă, au socializat, au postat pe Facebook, Instagram sau Tiktok imagini unice, având în fundal, bătrânul și legendarul munte Ceahlău – străjuind la linia orizontului.

Ne luăm rămas bun de la Serbările Zăpezii, până la o ediție viitoare, nu înainte de a le mulțumi partenerilor noștri locali: Avcon Store, Pensiunea Antia, Tabăra ArtEd, Vila Alpin, Pensiunea Agnes, Pensiunea Georgiana, Pensunea La Martin, Taverna Ceahlău, 4Steps, Cabana Bistrița, Cabana Fântânele, Cabana Dochia, Mara Marsat, TCE Agricultura, System PRO și Dolinex.Le mulțumim și îi așteptăm alături de noi și la următoarea ediție!

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Un jandarm nemțean – campion de arte marțiale

ACTUALITATE

Un jandarm nemțean – campion de arte marțiale

Sergent-major George Pintilie s-a alăturat Jandarmeriei Neamț în anul...
EDUCATIE

Inspectoratele Școlare vor afișa catedrele disponibile pentru Titularizare

Primii pași pentru organizarea examenului de Titularizare din acest...
SANATATE

Screening pentru cancer colorectal, de sân și col uterin la IRO Iași pentru categoriile vulnerabile din Regiunea Nord-Est

Persoanele vulnerabile din punct de vedere economic sau medical...
EDUCATIE

Miercuri, sindicaliștii din educație protestează în fața Palatului Cotroceni

Miercuri, 25 februarie 2026, începând cu ora 12:00,sindicatele din...
ACTUALITATE

Bărbat reținut după ce a fugit de polițiști. Conducea fără permis și a refuzat testarea alcoolscopică

Un bărbat din Borlești a fost reținut de polițiști...

