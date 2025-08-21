Un bărbat în vârstă de 71 de ani din municipiul Roman a lovit, miercuri după-amiază, 20 august, patru autoturisme parcate pe Bulevardul Republicii.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:00, când șoferul, aflat la volanul propriului autoturism, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu vehiculele staționate. Din fericire, în urma impactului nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, polițiștii ajunși la fața locului l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În prezent, bărbatul este cercetat penal pentru conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Denisa POPA