EDUCATIEACTUALITATE

Senatul elimină admiterea dublă la liceu. Evaluarea Națională rămâne singurul examen pentru clasa a IX-a

de Vlad Bălănescu

Marți, 8 septembrie 2026, senatorii au eliminat prin vot, în calitate de for decizional, examenul dublu de admitere la liceu care s-ar fi aplicat elevilor ce au intrat, în acest an, în clasa a VIII-a.

Practic, parlamentarii români nu au făcut decât să îndrepte o gafă făcută tot de ei, în momentul în care, acum trei ani, în 2023, au votat Legea învățământului preuniversitar, fără să o citească! Prevederile eliminate astăzi, cu 104 voturi „pentru” și 3 abțineri existau în legea aprobată atunci, însă, nici unul dintre parlamentari nu a sesizat până când ministrul interimar Mihai Dimian nu a pus noua procedură în consultare publică, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Abia după ce presa a atras atenția asupra posibilității de a redeschide o cutie a Pandorei, prin ducerea în derizoriu a Evaluării Naționale, au început diverși parlamentari să se agite și să-și arate indignarea prin talk-show-uri TV.

„Examenul paralel” era prevăzut în câteva articole din Legea 198/2023 privind Învățământul preuniversitar și permitea liceelor să organizez, începând din vara anului viitor concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale (detalii reciti aici și aici).

 

Prevederile au fost eliminate din lege, astfel încât singurul examen după terminarea gimnaziului va rămâne Evaluarea Națională, ca și până acum.

Angela Croitoru

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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