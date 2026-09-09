Senatul elimină admiterea dublă la liceu. Evaluarea Națională rămâne singurul examen pentru clasa a IX-a

Marți, 8 septembrie 2026, senatorii au eliminat prin vot, în calitate de for decizional, examenul dublu de admitere la liceu care s-ar fi aplicat elevilor ce au intrat, în acest an, în clasa a VIII-a.

Practic, parlamentarii români nu au făcut decât să îndrepte o gafă făcută tot de ei, în momentul în care, acum trei ani, în 2023, au votat Legea învățământului preuniversitar, fără să o citească! Prevederile eliminate astăzi, cu 104 voturi „pentru” și 3 abțineri existau în legea aprobată atunci, însă, nici unul dintre parlamentari nu a sesizat până când ministrul interimar Mihai Dimian nu a pus noua procedură în consultare publică, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. Abia după ce presa a atras atenția asupra posibilității de a redeschide o cutie a Pandorei, prin ducerea în derizoriu a Evaluării Naționale, au început diverși parlamentari să se agite și să-și arate indignarea prin talk-show-uri TV.

„Examenul paralel” era prevăzut în câteva articole din Legea 198/2023 privind Învățământul preuniversitar și permitea liceelor să organizez, începând din vara anului viitor concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maximum 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a evaluării naționale (detalii reciti aici și aici).

Prevederile au fost eliminate din lege, astfel încât singurul examen după terminarea gimnaziului va rămâne Evaluarea Națională, ca și până acum.

Angela Croitoru