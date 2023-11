Câteva precizări importante legate de Legea Pensiilor, pentru că unii nu au măsură și decență:

În ultimii patru ani, PNL a majorat punctul de pensie de trei ori, de la 1.265 lei, la 1.785 lei, ceea ce înseamnă o creștere cu circa 40%;

Următoarea majorare, de 13,8%, ce va fi aplicată de la 1 ianuarie 2024, a fost hotărâtă tot de PNL, prin decizia ex-premierului Nicolae Ciucă;

De la 1 septembrie 2024, va fi aplicată o nouă creștere, în medie de 40% și nicio pensie nu va scădea;

Condiția esențială este ca taxele și impozitele românilor să nu crească, iar banii publici să fie cheltuiți cu eficiență și responsabilitate pentru a ne asigura că există fondurile necesare acestor majorări. De altfel, ne vom opune oricăror majorări de taxe și impozite.

Cu alte cuvinte, am acționat, am luat decizii corecte față de pensionari. Și nici nu am ieșit în spațiul public cu declarații pompoase, nu ne-am asumat mai multe merite.

Partidul Național Liberal a votat noua Lege a Pensiilor, pentru că veniturile seniorilor trebuie să crească. Dar rămân neplăcut surprins să văd ”viteji” care se bat cu pumnul în piept că sunt singurii preocupați de soarta pensionarilor. Lor le transmit că un pic de măsură și respect nu strică.

Eugen Țapu Nazare, Senator PNL

Foto: Facebook / Eugen Țapu Nazare