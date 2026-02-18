Semne bune pentru stupine: 2026 ar putea aduce redresarea sectorului apicol

Anul 2026 se anunță mai favorabil pentru apicultură, pe fondul unor condiții meteorologice mai stabile și al perspectivelor privind accesarea fondurilor europene. După mai mulți ani marcați de producții scăzute și dificultăți economice, sectorul apicol ar putea beneficia de un context mai predictibil, care să permită relansarea investițiilor și creșterea randamentelor.

În ciuda problemelor din anii precedenți – în special producțiile slabe la mierea de salcâm – apicultorii privesc cu un optimism moderat anul în curs. Condițiile meteorologice favorabile și posibilitatea accesării fondurilor europene ar putea contribui la redresarea unui sector puternic încercat în ultima perioadă.

Relu Grigoraș, vicepreședinte al Asociația Crescătorilor de Albine din România, a declarat că premisele sunt încurajatoare: „Suntem optimiști în ideea că familiile de albine au intrat bine în iarnă, au iernat bine, nu avem mortalități deosebite, în sol avem umiditate, asta înseamnă că, teoretic, producția de miere poate fi una bună. Cu foarte mare nerăbdare așteptăm deschiderea unor măsuri pentru finanțarea agriculturii. Sunt exploatații conduse de tineri apicultori, care au preluat aceste exploatații de la părinți și simt nevoia să se dezvolte într-un alt ritm, cu utilaje moderne, cu un alt tip de management.”

Potrivit acestuia, în luna martie urmează să fie deschise mai multe măsuri de sprijin, anunțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, care vizează finanțarea fermelor mici și sprijinirea debutanților în apicultură.

România deține aproximativ 1,8 – 2 milioane de familii de albine, ceea ce o plasează constant între primele țări din Uniunea Europeană la acest capitol. Producția anuală de miere variază puternic în funcție de condițiile climatice, dar într-un an bun poate ajunge la 25.000 – 30.000 de tone, în timp ce în anii slabi coboară chiar sub 15.000 de tone. Aproximativ 40–50% din producție este destinată exportului, principalele piețe fiind Germania, Italia și Franța.

Prețuri tipice în comerț pentru miere (la borcan)

(prețuri orientative de vânzare către consumator; variază în funcție de sortiment, gramaj și certificare)

🔹 Miere polifloră

~70–80 lei/kg în magazine online (de exemplu: 30 lei pentru 400 g ≈ 72,8 lei/kg)

variante premium/bio: încep de la ~20–25 lei pentru borcane mici (250–300 g)

🔹 Miere de salcâm

~89–90 lei/kg în retail (ex.: 35 lei pentru 400 g ≈ 89,2 lei/kg)

sortimente premium sau bio pot depăși 95 lei/kg

🔹 Miere de tei

~80–85 lei/kg în comerț (ex.: 33–34 lei pentru 400 g ≈ 84 lei/kg)

variantele bio pot ajunge la 90 lei/kg sau peste

La poarta stupinei sau în centrele de colectare, prețurile sunt considerabil mai mici, variind, în funcție de sortiment, între aproximativ 10 și 28 lei/kg, ceea ce evidențiază diferența semnificativă dintre prețul de producător și cel final de la raft.

Gabriel Pop